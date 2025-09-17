मलाइका अरोड़ा ने अपनी बोल्ड ड्रेस और टूटे रिश्तों पर खुलकर की बात, बोलीं- जिस दिन मैंने…

बता दें, मलाइका अरोड़ा ने मॉडलिंग में कदम रखने से पहले एमटीवी इंडिया के साथ एक वीजे के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने कई विज्ञापन और फेमस गानों में भी काम किया है, जिनमें जस अरोड़ा के साथ 'गुड़ नालों इश्क मीठा'' भी शामिल है। मणिरत्नम की 1998 की फिल्म 'दिल से' के गाने 'छैया छैया' में अपने शानदार अभिनय से उन्हें प्रसिद्धि मिली थी। पिछले कुछ सालों में, अरोड़ा 'माही वे' (2002), 'काल धमाल' (2005) और चार्टबस्टर 'मुन्नी बदनाम हुई' (2010) जैसे यादगार डांस नंबरों पर भी डांस कर चुकी हैं और रियलिटी शोज में भी जज की भूमिका निभा चुकी हैं।