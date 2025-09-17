मलाइका अरोड़ा ने अपनी बोल्ड ड्रेस और टूटे रिश्तों पर खुलकर की बात, बोलीं- जिस दिन मैंने…

Malaika Arora React On Trolling: बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन कहे जाने वाली एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 51 साल की हो चुकी अरबाज खान की एक्स वाइफ आज भी अपने बोल्डनेस और फिटनेस दोनों का ध्यान रखती हैं। मलाइका को जितना फैशनेबल रहना पसंद है उतना ही उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है। अब मलाइका ने अपनी बोल्ड ड्रेसेस, अपने पीछे छूटे रिश्तो और करियर पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि लोग उन्हें बेहद बोल्ड और ज्यादा बोलने वाला इंसान कहते हैं, लेकिन अब उन्हें इन सभी बातों से फर्क नहीं पड़ता।
मलाइका ने हिंदुस्तान टाइम्स से खास बातचीत की। इस दौरान मलाइका ने खुलकर अपनी जिंदगी पर जवाब दिए। उन्होंने कहा, "मैं अब किसी चीज की परवाह नहीं करती। हां! यह मुश्किल था, क्योंकि लोग आपको बताना पसंद करते हैं कि आपको क्या होना चाहिए और क्या नहीं। मुझे मेरे करियर, मेरे कपड़ों, मेरे रिश्तों, हर चीज के लिए जज किया गया, लेकिन जिस दिन मैंने खुद को समझाना बंद कर दिया, उसी दिन मुझे आजादी का एहसास हुआ। मेरी सबसे बड़ी सीख यही है कि सिर्फ वही कहानी मायने रखती है जो आप खुद के लिए लिखते हैं,"
अपने ट्रोलिंग पर बात करते हुए मलाइका ने कहा, "मुझे बहुत ज्यादा बोल्ड, बहुत ज्यादा खराब और भी काफी कुछ कहा गया, लेकिन सच कहूं तो? मैं अब इसे एक ताज की तरह पहनती हूं। अगर मैं किसी के लिए 'ज्यादा' हूं, तो शायद वह भी मेरे लिए काफी नहीं है। चाहे फैशन हो, फिटनेस हो, या फिर मेरे द्वारा लिए गए मेरे फैसले मैंने कभी किसी फॉर्मूले को फॉलो नहीं किया। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि असली आत्मविश्वास तब आता है जब आप दुनिया के लिए प्रदर्शन करना बंद कर देते हैं और अपने लिए जीना शुरू कर देते हैं,"
'छैया छैया' गाने से मशहूर हुईं मलाइका ने यह कहा कि जिंदगी भर उन्होंने "लेबल, राय और उम्मीदों" से लड़ाई लड़ी है। हालांकि, उन्होंने सालों से खुद को वह जैसी हैं वैसा स्वीकार करना सीख लिया है, लेकिन कई बार उन्हें खुद पर शक भी होता है, लेकिन इन सालों में, उन्होंने उस समय का सामना बिना किसी गुस्सा के या आलोचना के बजाय शांति से करना सीखा है। साथ ही उनके आत्मविश्वास का मतलब कभी शक करना नहीं है बल्कि शक होने पर भी आगे बढ़ना है।
बता दें, मलाइका अरोड़ा ने मॉडलिंग में कदम रखने से पहले एमटीवी इंडिया के साथ एक वीजे के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने कई विज्ञापन और फेमस गानों में भी काम किया है, जिनमें जस अरोड़ा के साथ 'गुड़ नालों इश्क मीठा'' भी शामिल है। मणिरत्नम की 1998 की फिल्म 'दिल से' के गाने 'छैया छैया' में अपने शानदार अभिनय से उन्हें प्रसिद्धि मिली थी। पिछले कुछ सालों में, अरोड़ा 'माही वे' (2002), 'काल धमाल' (2005) और चार्टबस्टर 'मुन्नी बदनाम हुई' (2010) जैसे यादगार डांस नंबरों पर भी डांस कर चुकी हैं और रियलिटी शोज में भी जज की भूमिका निभा चुकी हैं।