मलाइका का बड़ा खुलासा, अरबाज से तलाक लेने वाली रात को मैंने ....

View this post on Instagram

#Repost @manekaharisinghani with @get_repost ・・・ @malaikaaroraofficial × @dany_atrache × @sonisapphire Asstd by- @aashipurohit2 × @gypsy.girl.world Glam- @divyachablani15 × @flavienheldt 📷 @tejasnerurkarr #sonytv