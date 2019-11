मलाइका अरोड़ा ने वीडियो शेयर कर ढाया कहर, लोगों ने कहा लकी हैं अर्जुन कपूर

View this post on Instagram

Love Couple @malaikaaroraofficial nd @arjunkapoor spotted at #karanjohar house last night to meet #ketyperry Malla Looking so gorgeous ❤️ ❤️ #malaikaarorakhan #malaikaarora #arjunkapoor #yogapants #Bollywood #picoftheday #salmankhan #aliabhatt #KiaraAdvani #katrinakaif #DeepikaPadukone #malaikaarorakhan #dishapatani #sonakshisinha #srk #sexy #hot #bikini