मल्लिका शेरावत ने 11 साल पहले कर दी थी Kamala Harris को लेकर भविष्यवाणी

मुंबई। अमरीका में हुए राष्ट्रपति चुनाव ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खिंचा है। इस चुनाव से साफ हो गया कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन राष्ट्रपति होंगे और उनकी सहयोग कमला हैरिस ( Kamala Harris ) उपराष्ट्रपति। दोनों की शानदार जीत पर दुनियाभर से बधाइयां मिल रही हैं। बॉलीवुड भी पीछे नहीं है। यहां से कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर भारतीय मूल की कमला और बाइडेन को दिल खोलकर शुभकामनाएं दी हैं। इसी बीच एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ( Mallika Sherawat ) का एक 11 साल पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में मल्लिका ने भविष्यवाणी की थी कि कमला अमरीका की राष्ट्रपति बन सकती हैं।

2009 में किया था ट्वीट

मल्लिका ने साल 2009 में यह ट्वीट किया था। इस ट्वीट में एक्ट्रेस ने लिखा था,'एक फैंसी कार्यक्रम में एक महिला के साथ मस्ती करना, जो अमेरिका की राष्ट्रपति हो सकती हैं। कमला हैरिस।' मल्लिका ने अपने ट्वीट में कमला को अमरीका की भविष्य की राष्ट्रपति बनना कहा था। हालांकि वह राष्ट्रपति तो नहीं बनीं, लेकिन उप-राष्ट्रपति जरूर बन गईं।

वायरल ट्वीट पर आई प्रतिक्रिया

मल्लिका का जब ये पुराना ट्वीट वायरल हुआ तो फैंस ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दीं। अधिकतर लोगों ने एक्ट्रेस को जोफ्रा आर्चर कहना शुरू कर दिया। बता दें कि जोफ्रा ने भी कुछ इसी ही तरह की बात पहले ही बता दी थी। 6 साल पहले किए गए एक ट्वीट में जोफ्रा ने अपने ट्वीट में महज एक शब्द लिखा 'जो'। लोग इसे अब जो बाइडेन के बारे में लिखा हुआ बता रहे हैं और उनकी दूरदर्शिता की प्रशंसा कर रहे हैं।

Having fun at a fancy event with a woman who they say could be US President, Kamala Harris. Chicks rule!