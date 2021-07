मंदिरा बेदी ने बदली इंस्टाग्राम डीपी, पति की अर्थी को कंधा देने पर ट्रोल हो रही एक्ट्रेस को मिला इंडस्ट्री का सपोर्ट

नई दिल्ली। इन दिनों एक्ट्रेस मंदिरा बेदी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। 30 जून को मंदिरा के पति राज कौशल का देहांत हो गया। राज के देहांत के बाद से मंदिरा पूरी तरह से टूट गई हैं। सोशल मीडिया पर राज को अंतिम बिदाई देते हुए मंदिरा की तस्वीरों ने लोगों की आंखे नम कर दी थीं। तस्वीरों में मंदिरा की पति के शव के सामने बैठे फूट-फूट कर रोते हुए देखा गया था। वहीं चार दिन बाद मंदिर बेदी सोशल मीडिया पर आईं।

मंदिरा बेदी ने बदली इंस्टाग्राम डीपी

मंदिरा बेदी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपनी और अपने परिवार संग हंसते और मुस्कुराते हुए तस्वीरें पोस्ट किया करती थीं। पति के निधन के बाद मंदिरा ने अपने इंस्टाग्राम की डीपी बदल ली है। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम की डीपी पर अब काले रंग की तस्वीर लगाई है। जिसे देखने के बाद मंदिरा के दिल की दशा को साफ समझा जा सकता है। आपको बता दें राज अपने पीछे अपने दो बच्चों को भी छोड़ गए हैं। जिनकी जिम्मेदारी अब अकेले ही मंदिरा को उठानी पड़ेगी।

यह भी पढ़ें- 49 साल की उम्र में मंदिरा बेदी बनने जा रही हैं मां! बेबी बंप के साथ वायरल हो रही है तस्वीर

अर्थी को कंधा देने पर ट्रोल हुईं मंदिरा बेदी

आपको बता दें राज कौशल के निधन के बाद अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए मंदिरा ने ही पति की अर्थी को कंधा दिया था। जब अर्थी को कंधे देते हुए मंदिरा बेदी की तस्वीरें सामने आईं तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कई लोगों को मंदिरा का उनके पति की अर्थी को कंधा देना बिल्कुल पसंद नहीं आया और एक्ट्रेस को ट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्रोलर्स ने मंदिरा को उनके कपड़ों से लेकर उनके अर्थी को कंधा लगाने तक के लिए खूब खरी खोटी सुनाई।

ट्रोलर्स ने मंदिरा के कपड़ों पर कमेंट करते हुए कहा कि उन्हें सूट-सलवार पहनना चाहिए था। अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए लोग मंदिरा बेदी को खूब ताने सुना रहे हैं। सोशल मीडिया पर मंदिरा को ट्रोल होते देख सिंगर सोना मोहपात्रा, एक्ट्रेस श्वेता तिवारी और एक्ट्रेस दलजीत कौर उनके सपोर्ट में आगे आईं।

यह भी पढ़ें- एक्ट्रेस Mandira Bedi ने 4 साल की बच्ची को लिया गोद, फोटो शेयर कर मिलाया बेबी Tara Bedi से

That some people are still commenting on Mandira Bedi’s dress code or choice to carry out her husband Raj Kushal’s last rites shouldn’t surprise us. Stupidity is more abundant than any other element in our world after all ..