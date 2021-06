मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का निधन, हार्ट अटैक से हुआ देहांत

नई दिल्ली। बॉलीवुड की ओर से एक और बुरी खबर सामने आई है। एक्ट्रेस मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का देहांत हो गया है। खबरों की मानें तो बताया जा रहा है कि राज कौशल को हार्ट अटैक आया था। जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। मंदिरा बेदी और राज कौशल का एक बेटे और एक बेटी है।

We are in absolute shock as #mandirabedi husband ad film maker #rajkaushal passed away today morning due to a heart attack. Our condolences to Mandira and the kids. Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/GqosNbJbnY