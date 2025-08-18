Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

आवारा कुत्तों के फैसले पर मनोज बाजपेयी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- उनके भाग्य का फैसला…

Manoj Bajpayee Breaks Silence: आवारा कुत्तों को शेल्टर में स्थानांतरित करने के हालिया आदेश पर पशु प्रेमी और कुछ बॉलीवुड हस्तियां इसका विरोध कर रही हैं। इस बीच मनोज बाजपेयी ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा…

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 18, 2025

Manoj Bajpayee
आवारा कुत्तों को शेल्टर में स्थानांतरित करने की बात पर बोले मनोज बाजपेयी

Manoj Bajpayee: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को आठ हफ्तों के अंदर शेल्टर में भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देशभर में बहस छिड़ गई है। कोई इसे पब्लिक की सुरक्षा के लिए सही बता रहा है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। कई पशु प्रेमी और बॉलीवुड सितारे भी इस फैसले के खिलाफ हैं।

इसी बीच एक्टर मनोज बाजपेयी ने संतुलित राय दी। उन्होंने कहा कि कुत्ते सड़कों पर नहीं, अच्छे घरों में रहने चाहिए। साथ ही लोगों को भी सुरक्षित महसूस करने का हक है।

ये भी पढ़ें

सालों बाद एक साथ दिखें जयाप्रदा और जितेंद्र, ‘ताकी-ताकी’ गाने पर किया जोरदार डांस
बॉलीवुड
Dahi Handi: Jayaprada-Jeetendra

मनोज बाजपेयी: डर के साए तले उनके भाग्य का फैसला नहीं किया जाना चाहिए

मनोज बाजपेयी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "इन जानवरों ने सड़कों को नहीं चुना, और ये हम सबके प्यार के हकदार हैं, और लोगों को भी सुरक्षित महसूस करने का हक है। आगे का रास्ता हमदर्दी से तय होना चाहिए। डर के साए तले उनके भाग्य का फैसला नहीं किया जाना चाहिए।"

सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजा जाए और उन्हें सड़कों पर वापस न छोड़ा जाए। कोर्ट ने नगर निगमों को वैक्सीनेशन और शेल्टर बनाने का भी निर्देश दिया।

बॉलीवुड हस्तियों ने किया विरोध

कई बॉलीवुड हस्तियों ने इस आदेश को क्रूर और अव्यावहारिक बताते हुए इसका विरोध किया। इस लिस्ट में जान्हवी कपूर, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ, रवीना टंडन, भूमि पेडनेकर, जॉन अब्राहम, वीर दास, चिन्मयी श्रीपदा, सिद्धार्थ आनंद और अदिति गोवित्रीकर समेत अन्य का नाम शामिल है। इन एक्टर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस फैसले की आलोचना की। जान्हवी और वरुण ने इसे "बेजुबानों के साथ अत्याचार" करार देते हुए, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल की वकालत की।

जॉन अब्राहम ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इसे पशु अधिकार नियमों के खिलाफ बताया। रवीना टंडन ने स्थानीय निकायों की नसबंदी विफलता को जिम्मेदार ठहराया।

दूसरी ओर, राम गोपाल वर्मा और रणदीप हुड्डा ने इस फैसले का समर्थन किया। वर्मा ने सोशल मीडिया पर कहा कि मानव जीवन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और आवारा कुत्तों से बच्चों को खतरा है। वहीं, रणदीप हुड्डा ने इसे बड़ा समाधान बताया।

ये भी पढ़ें

Sholay: कौन था ‘शोले’ का मुख्य हीरो? 50 साल बीत गए लेकिन अबतक नहीं जान पाए सच्चाई
बॉलीवुड
Sholay Movie Dharmendra-Amitabh (1)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Delhi News

Supreme Court

Published on:

18 Aug 2025 05:19 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / आवारा कुत्तों के फैसले पर मनोज बाजपेयी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- उनके भाग्य का फैसला…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.