Mastiii 4: ‘मस्ती 4’ का नया धमाका, दूसरे पोस्टर ने बढ़ाई दर्शकों की एक्साइटमेंट, जानें ताजा अपडेट

मस्ती 4 का नया पोस्टर रिलीज (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)
Mastiii 4 New Poster Release: पहले से चार गुना ज्यादा मस्ती, पागलपन और हंसी लेकर कॉमेडी की दुनिया की कल्ट फ्रेंचाइजी ‘मस्ती’ एक बार फिर लौट रही है। जी हां, ‘मस्ती 4’ का दूसरा पोस्टर रिलीज हो गया है, और इसके साथ ही दर्शकों का उत्साह भी आसमान पर पहुंच गया है। ये फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में धमाल मचाने आ रही है।
पोस्टर देखते ही फैंस को ओरिजिनल ‘मस्ती’ की वो पुरानी यादें ताजा हो गई है। फिल्म की सबसे अच्छी बात ये है कि ओजी तिकड़ी- रितेश देशमुख (अमर), विवेक ओबेरॉय (मीत) और आफताब शिवदासानी (प्रेम) एक बार फिर साथ दिखने वाले हैं। तीनों मिलकर दर्शकों कितना एंटरटेन कर पाते हैं ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही मालूम चलेगा।
कुछ लोगों को फिल्म का पोस्टर अच्छा लगा है, लेकिन कुछ यूजर्स जरूर खफा हैं। एक यूजर ने लिखा, “बहुत ही अजीब पोस्टर है और गाना भी।
दूसरे ने लिखा, “इतना सस्ता (चीप) पोस्टर।”
एक और ने लिखा, “पोस्टर इतना अजीब नहीं होना चाहिए।”
इस बार मस्ती गैंग में ओजी बॉय के साथ शामिल हैं श्रेया शर्मा, रुई सिंह और एलनाज नोरोजी, जो इस पागलपन में नई चमक जोड़ेंगी। इसी के साथ कुछ सरप्राइज कैमियो भी होंगे, जो पुराने फैंस का दिल जीत लेंगे।
मजेदार बात यह है कि फैंस लंबे समय से इस ओजी तिकड़ी के रीयूनियन का इंतजार कर रहे थे और अब जब फिल्म रिलीज में केवल एक महीना बचा है, तो यह 2025 की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक के रूप में सामने आ रही है। मिलाप मिलन जवेरी के ट्रेडमार्क ह्यूमर और ओरिजिनल तिकड़ी की जबरदस्त वापसी के साथ, 'मस्ती 4' बॉलीवुड की सबसे मजेदार कमबैक फिल्मों में गिनी जाएगी या नहीं देखना बाकी है।
