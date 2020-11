न्यूड के बाद अब Milind Soman ने शेयर की शर्टलेस तस्वीर, पत्नी अंकिता के साथ फोटो हुई वायरल..

नई दिल्ली | फेमस मॉडल और फिटनेस फ्रीक मिलिंद सोमन (Milind Soman) आजकल इन दिनों चर्चाओं में हैं। हाल ही में उन्होंने अपना 55वां जन्मदिन मनाते हुए अपनी न्यूड फोटो (Nude photo) साझा की थी। जिसके बाद से वो लगातार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। फैंस को उनकी फोटो बेहद पसंद आ रही हैं लेकिन न्यूड फोटो पोस्ट करने को लेकर उन्हें कई लोग ट्रोल (trolled) भी कर रहे हैं। मिलिंद इस उम्र में भी बेहद फिट हैं जिसका हर कोई कायल है। वो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं और अपनी पत्नी अंकिता (Ankita Konwar) के साथ कई तस्वीरें साझा करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी वाइफ के साथ भी फोटो शेयर की है।

Thank you to all for your love, you made this 4th November all the more special ! Most special was all the pampering from @5Earthy who thought of so many things to surprise me and make my birthday fun, I love you my sweetheart more than words can say 🤗❤ #55 pic.twitter.com/FKLlTjvUh7