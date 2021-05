मिस यूनिवर्स में भारत की एडलिन कैस्टेलिनो से पूछा लॉकडाउन से जुड़ा सवाल, मॉडल ने दिया शानदार जवाब

मुंबई। मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता मैक्सिको की एंड्रिया मेजा बनी हैं। फिनाले में पहुंची टॉप 5 प्रतियोगियो में मैक्सिको की विजेता, भारत की एडलिन के अलावा ब्राजील, पेरू और डोमेनिक रिपब्लिक की प्रतियोगी थीं। भारत की एडलिन कैस्टेलिनो को चौथा स्थान मिला है। एडलिन इस प्रतियोगिता की विजेता तो नहीं बन पाईं, लेकिन उनसे पूछे गए सवाल के जवाब की चारों ओर तारीफ हो रही है। प्रतियोगिता में उनसे लॉकडाउन को लेकर सवाल किया गया था। मिस यूनिवर्स का फिनाले फ्लोरिडा के हॉलीवुड स्थ‍ित सेमिनोल हार्ड रॉक होटल एंड कैसिनो में आयोजित किया गया।

'हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं'

मिस यूनिवर्स 2021 के फिनाले में एडलिन से पूछा गया,'क्या देशों को कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा देना चाहिए जबकि अर्थव्यवस्था पर खराब असर पड़ेगा अथवा अपने बॉर्डर्स खोलकर संक्रमण की दर बढ़ने देनी चाहिए?' इसके जवाब में भारत की एडलिन ने कहा,''भारत से आई हूं इस वजह से और इंडिया इस समय जो झेल रहा है, मुझे एक बहुत अहम बात का अहसास हुआ, आपके अपनों की हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं। आपको अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य दोनों के बीच सामंजस्य बनाना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब सरकार लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और कुछ ऐसा करे कि इकॉनमी को भी मदद मिले।' मिस यूनिवर्स के सोशल मीडिया हैंडल्स पर इसका वीडियो शेयर किया गया। इसके कमेंट्स में कई लोगों ने एडलिन के जवाब की तारीफ की है। कुछ ने तो जवाब सुनकर कह दिया कि विजेता एडलिन को ही बनाना चाहिए।

Question by the mouth, answered from the Heart! Go Miss India, Filipinos are rooting for you! 🇮🇳🇵🇭

That question is so timely and relevant to her country which is India. She showed the world, the universe rather, that she is confidently beautiful with a heart. Thank you!