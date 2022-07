Mithun Chakraborty को आया करता था आत्महत्या का ख्याल, बोले - 'उन दिनों नहीं बचा था कोई रास्ता'

KC BOKADIA ANNOUNCES 'TERI MEHERBANIYAN 2'... Veteran #KCBokadia - who delivered solid hits with #AmitabhBachchan, #Rajinikanth, #SalmanKhan, #SRK, #MithunChakraborty, #JackieShroff - is ready with #TeriMeherbaniyan2, the sequel to #TeriMeherbaniyan... #FirstLook poster... pic.twitter.com/OS6TVzg3eF