19 जनवरी 2026,

सोमवार

बॉलीवुड

अभी इंतजार करो…पत्नी के रहते विदेशी फैन से एक्टर ने की शादी, सालों बाद फिर विवादित किस्सा आया सामने

Mithun Chakraborty Marriage: हाल ही में एक विवादित किस्से ने फिर से सुर्खियां बटोर ली हैं, जिसमें एक फेमस एक्टर की जिंदगी से जुड़ी एक पुरानी घटना चर्चा में आई है। बताया जा रहा है कि जब उनकी पत्नी थीं, तब उन्होंने एक विदेशी फैन से शादी कर ली थी,

मुंबई

Shiwani Mishra

Jan 19, 2026

Mithun Chakraborty Marriage: टीवी का सबसे फेमस सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 16' (Indian Idol 16) इन दिनों सुरों के साथ-साथ दिग्गज सितारों के अनसुने किस्सों के लिए भी चर्चा में है। बता दें, फिल्म इंडस्ट्री में 75 साल पूरे होने पर अभिनेता ने अपनी जिंदगी का एक ऐसा मजेदार वाकया शेयर किया, जिसे सुनकर वहां मौजूद जज और फैंस अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

पत्नी के रहते विदेशी फैन से एक्टर ने की शादी

शो के होस्ट आदित्य नारायण ने बातों-बातों में मिथुन दा की एक विदेशी फैन का जिक्र छेड़ दिया और ये किस्सा तब का था जब मिथुन चक्रवर्ती अपने करियर के पीक पर थे। अभिनेता ने बताया कि उन दिनों उनके प्यार में पागल दो लड़कियां तुर्की से सिर्फ उनसे मिलने के लिए भारत आई थीं। उससे भी ज्यादा मजेदार बात ये थी कि उन्हें पता था कि मिथुन शादीशुदा हैं, फिर भी उनमें से एक लड़की हर हाल में उनसे शादी करना चाहती थी। तो इस पर मिथुन दा ने बताया कि वो लड़की अपनी जिद पर अड़ी हुई थी।

ऐसे में उस स्थिति को संभालने और लड़की को वापस भेजने के लिए मिथुन ने एक फिल्मी तरीका निकाला। उन्होंने बताया, "मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने उस लड़की को एक अंगूठी पहना दी और कहा कि भारत में शादी इसी तरह से होती है। अब तुम वापस तुर्की जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं अपना सारा काम निपटाकर जल्द ही तुम्हारे पास तुम्हें लेने आऊंगा।"

आज अपनी जिंदगी में सेटल है वो

इतना ही नहीं, मिथुन दा ने ये भी खुलासा किया कि इस वाकये के बारे में सुनकर उनकी पत्नी योगिता बाली पहले तो काफी गुस्सा थी, लेकिन जब मिथुन ने उन्हें पूरी स्थिति समझाई, तो उन्होंने ऐसा सिर्फ उस दीवानी फैन को वापस भेजने के लिए किया है, तो योगिता ने बात को समझा और शांत हुईं।

इसके बाद अभिनेता ने हंसते हुए बताया कि वो तुर्की की फैन आज अपनी जिंदगी में सेटल है और उसकी शादी हो चुकी है। मिथुन दा ने कहा कि अब भी जब कभी उनकी उस फैन से बात होती है, तो वो अपने उस पुराने पागलपन को याद करके बहुत हंसती है, क्योंकी वो एक मोमेंट बन गया था ऐसा। बता दें, इंडियन आइडल के स्टेज पर मिथुन चक्रवर्ती का ये अंदाज और उनके पुराने किस्से फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं।

