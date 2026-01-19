अभी इंतजार करो…पत्नी के रहते विदेशी फैन से एक्टर ने की शादी, सालों बाद फिर विवादित किस्सा आया सामने

शो के होस्ट आदित्य नारायण ने बातों-बातों में मिथुन दा की एक विदेशी फैन का जिक्र छेड़ दिया और ये किस्सा तब का था जब मिथुन चक्रवर्ती अपने करियर के पीक पर थे। अभिनेता ने बताया कि उन दिनों उनके प्यार में पागल दो लड़कियां तुर्की से सिर्फ उनसे मिलने के लिए भारत आई थीं। उससे भी ज्यादा मजेदार बात ये थी कि उन्हें पता था कि मिथुन शादीशुदा हैं, फिर भी उनमें से एक लड़की हर हाल में उनसे शादी करना चाहती थी। तो इस पर मिथुन दा ने बताया कि वो लड़की अपनी जिद पर अड़ी हुई थी।