बिपाशा बसु का मेटरनिटी फोटोशूट देख तिलमिलाए लोग, बोले- 'इतनी बेशर्म औरत...'

अ + अ - नई दिल्लीPublished: Nov 05, 2022 10:17:31 am

बॉलीवुड के लवली कपल बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर नन्हे मेहनाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शादी के 6 साल बाद कपल के घर खुशखबरी आने वाली है। एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर बेबी बंप के साथ फोटो शेयर कर खुशखबरी दी थी और उन्होंने बेबी बंप के साथ फोटोशूट कराकर तहलका मचा दिया है।

mom to be bipasha basu maternity photoshoot goes viral