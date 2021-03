मुंबई। टीवी शोज में मिली पॉपुलैरिटी पर सवार होकर एक्ट्रेस मौनी रॉय ने बॉलीवुड फिल्मों में जगह बनाई है। टीवी के कई शोज में मौनी के किरदारों को काफी पसंद किया गया। उनकी फैन फॉलोइंग टीवी शोज से ही ज्यादा है। हालांकि बॉलीवुड फिल्मों में नजर आने के बाद से उनके फॉलोअर्स में इजाफा हुआ है। सोशल मीडिया पर सक्रिय मौनी फैंस से कनेक्ट रहती हैं। वह अक्सर नए-नए डिजाइनर ड्रेसेज को सोशल मीडिया पोस्ट्स में फ्लॉन्ट करती नजर आती हैं। आउटफिट के मामले मेें एक्ट्रेस ने खुद को कभी भी टाइप्ड नहीं किया। वह सलवार सूट, साड़ी, शॉर्ट ड्रेसेज, बिकिनी से लेकर गाउन तक वियर करती देखी जाती हैं।



मौनी रॉय चाहें जो भी ड्रेस फ्लॉन्ट करें, एक्ट्रेस की ग्रेस देखने लायक होती है। ड्रेस चाहे कितनी ही रिवेलिंग हो, फूहड़पन नजर नहीं आता। शायद यही वजह है कि उनके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

मौनी रॉय ( Mouni Roy ) का थाई स्लिट गाउन लुक

मौनी रॉय का ये थाई स्लिट गाउन में फोटोशूट काफी पसंद किया गया था। इन फोटोज के साथ मौनी ने पीछे लगी पेंटिंग पर भी नजर डालने की अपील की थी। (Photo Credit: Instagram/imouniroy )

मौनी रॉय ( Mouni Roy ) का स्विमिंग पूल लुक

वैसे तो मौनी रॉय स्विमिंग पूल में फोटोशूट कम ही करवाती हैं, लेकिन इस फोटोशूट को देख फैंस ने एक्ट्रेस के बिंदास लुक की खूब तारीफ की। (Photo Credit: Instagram/imouniroy )

मौनी रॉय ( Mouni Roy ) का वन पीस ड्रेस लुक

मौनी रॉय की ये फोटोज पिंक कलर के वन पीस में क्लिक की गई। इन फोटोज में उनकी अदाओं ने फैंस का दिल जीत लिया। (Photo Credit: Instagram/imouniroy )

मौनी रॉय ( Mouni Roy ) का ट्रांसपेरेंट ड्रेस लुक

मौनी रॉय का ये ट्रांसपेरेंट ड्रेस वाला लुक बेहद हॉट है। ब्लैक टू-पीस में मौनी का कातिलाना लुक नजरअंदाज करना मुश्किल है। (Photo Credit: Instagram/imouniroy )

मौनी रॉय ( Mouni Roy ) का बिकिनी लुक

मौनी रॉय जितनी ट्रेडिशनल वियर में ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही गार्जियस बिकिनी लुक में भी नजर आती हैं। (Photo Credit: Instagram/imouniroy )

मौनी रॉय ( Mouni Roy ) का कातिलाना लुक

अगर मौनी रॉय की सोशल मीडिया पोस्ट्स में से कोई ऐसी फोटोज चुननी हैं, जो कातिलाना हो, तो ये फोटोज नंबर एक पर कही जा सकती हैं। (Photo Credit: Instagram/imouniroy )

मौनी रॉय ( Mouni Roy ) का गाउन लुक

इस रेड गाउन में मौनी रॉय अप्सरा जैसी नजर आ रही हैं। खुले बाल और लाइट मेकअप इन फोटोज के लुक को बढ़ाता नजर आता है। (Photo Credit: Instagram/imouniroy )

मौनी रॉय ( Mouni Roy ) का हॉट लुक

एक्ट्रेस मौनी रॉय की अदाओं के दीवाने फैंस के लिए ये फोटोज किसी ट्रीट से कम नहीं हैं। (Photo Credit: Instagram/imouniroy )

मौनी रॉय ( Mouni Roy ) ब्लैक बिकिनी में

एक्ट्रेस मौनी रॉय का ये बिकिनी फोटोशूट काफी चर्चा में रहा। इन फोटोज में लिया गया बैकग्राउण्ड एक्ट्रेस के लुक को उभार के दिखा रहा है। (Photo Credit: Instagram/imouniroy )

मौनी रॉय ( Mouni Roy ) का कूल लुक





Merry Merry err’yone & happy Holidays xx!!!!!!! 🎄❤️🎄 pic.twitter.com/alwIU4JXcY — Mouni Roy (@Roymouni) December 25, 2020

क्रिसमस के मौके पर शेयर की गईं मौनी की ये फोटोज देखते ही दिल जीत लेती हैं। इनमें एक्ट्रेस गजब ढा रही हैं। (Photo Credit: twitter.com/Roymouni )

मौनी रॉय ( Mouni Roy ) का फेस्टिवल लुक

I pray we continue to dive deep into the mystic of light and love. May we continue to be inspired by brilliance and goodness🪔

🪐✨🌟शुभ दीपावली🌟✨🪐 pic.twitter.com/ZGgJLZpEF2 — Mouni Roy (@Roymouni) November 14, 2020

मौनी रॉय ने दीवाली के मौके पर फैंस को शुभकामनाएं देते हुए कुछ फोटोज भी शेयर कीं। एक्ट्रेस का ब्राइट मेकअप के साथ ये फेस्टिवल लुक शानदार है। (Photo Credit: twitter.com/Roymouni )

मौनी रॉय ( Mouni Roy ) का योगा लुक

The absence of thoughts doesn’t give you much to think about....💓😬#gratitude pic.twitter.com/L9wVMcEMNa — Mouni Roy (@Roymouni) July 22, 2020

मौनी रॉय का ये योगा लुक काफी वायरल हुआ था। जुलाई, 2020 में शेयर किए गए इन फोटोज को देख लोगों ने उन पर लॉकडाउन नियम तोड़ पार्क में जाने का आरोप लगाया था। (Photo Credit: twitter.com/Roymouni )

मौनी रॉय ( Mouni Roy ) का स्पोर्टी लुक

Glad to be back on a mat again with a heart full of gratitude 🙏♥️💚 pic.twitter.com/49zzvP1O5L — Mouni Roy (@Roymouni) July 19, 2020

मौनी रॉय का ये स्पोर्टी लुक लॉकडाउन के दौरान का ही है। योगा पेंट और क्रॉप टॉप में एक्ट्रेस फैंस को इंस्पायर करती नजर आ रही हैं। (Photo Credit: twitter.com/Roymouni )

मौनी रॉय ( Mouni Roy ) का ट्री लव

इन फोटोज में मौनी रॉय ट्रीज को हग करती नजर आ रही हैं। पेड़ों से प्यार दिखाते एक्ट्रेस के ये फोटोज वायरल हुए थे। (Photo Credit: twitter.com/Roymouni )

मौनी रॉय ( Mouni Roy ) का साइड प्रोफाइल

Lover of the classics...💓 pic.twitter.com/fHG604Vrmt — Mouni Roy (@Roymouni) June 11, 2020

इस फोटो में मौनी रॉय का साइड लुक नजर आ रहा है। पिंक गाउन में एक्ट्रेस सुपरहॉट लग रही हैं। (Photo Credit: twitter.com/Roymouni )

मौनी रॉय ( Mouni Roy ) का नेचर लव

मौनी रॉय को नेचर के नजारों से बहुत प्यार है। उनका ये प्यार उनकी फोटोज में भी नजर आता है। इन फोटोज में उनका लुक आकर्षक लग रहा है। (Photo Credit: twitter.com/Roymouni )

मौनी रॉय ( Mouni Roy ) का बुक लव





I believe in the magic I find in my books 💫 📚

I also love reading in a park on the grass the most♥️#happyworldbookday though We celebrate our love err’y single day.. pic.twitter.com/ITc5uf4ds8 — Mouni Roy (@Roymouni) April 23, 2020

मौनी रॉय को बुक्स पढ़ने का भी शौक है। हालांकि जिस अंदाज में वह इन फोटोज में बुक पढ़ती नजर आ रही हैं, उससे फैंस का ध्यान सिर्फ एक्ट्रेस पर ही टिक जाता है। (Photo Credit: twitter.com/Roymouni )

मौनी रॉय ( Mouni Roy ) का वैडिंग ड्रेस लुक





मौनी रॉय का ये फोटो वैडिंग वाइब्स को दिखाता है। ट्रेडिशन ड्रेस और इस पर शानदार कलाकारी ने एक्ट्रेस को लुक में चार चांद लगा दिए हैं। (Photo Credit: twitter.com/Roymouni )

मौनी रॉय ( Mouni Roy ) का Beach लुक

Opened this book at random .. pic.twitter.com/JzrzSU1DOA — Mouni Roy (@Roymouni) February 13, 2020

समंदर का किनारा, वाइट चादर में लिपटी मौनी रॉय, फैंस के लिए इससे बढ़कर हॉट लुक क्या होगा। मौनी रॉय की इन फोटोज को फैंस बार-बार देखते हैं। (Photo Credit: twitter.com/Roymouni )

मौनी रॉय ( Mouni Roy ) का चार्मिंग लुक





My mind is curious. My eyes are awed often. My lips have felt love. My scars are a half moon. My belly thighs stands me tall and am grateful for em all...

*a portrait of thy self* pic.twitter.com/RXnsO0aUad — Mouni Roy (@Roymouni) January 20, 2020

इस फोटो को देखकर फैंस के मुंह से यही शब्द निकलते हैं...हॉट, बिंदास और गार्जियस। मौनी रॉय का ये अंदाज गजब ढा रहा है। (Photo Credit: twitter.com/Roymouni )