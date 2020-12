Shah Rukh Khan और Ajay Devgn पर इस कारण से भड़के मुकेश खन्ना, बोले- क्या है ये सब?

नई दिल्ली | मुकेश खन्ना (Mukesh Khanna) आए दिन अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। सोशल मीडिया (social media) के जरिए वो अपनी बात बड़ी ही बेबाकी से रखते हैं। हाल ही में मुकेश खन्ना ने एक नए मुद्दे पर बात की है जिसमें उन्होंने इशारों-इशारों में अजय देवगन (Ajay Devgn) और शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) पर निशाना साधा है। मुकेश खन्ना ने वीडियो के जरिए अपनी पूरी बात रखी है और नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए हानिकारक चीजों का प्रचार करने पर गुस्सा जाहिर किया है। साथ ही ये सवाल भी पूछा है कि क्या कभी इन स्टार्स ने कभी खुद उन चीजों को ट्राई किया है जिसे ये प्रमोट करते हैं।

अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ रहे इन अभिनेत्रियों के संबंध, किसी ने लिया सन्यास तो कोई छुपकर भागा

“बोलो ज़ुबान केसरी , ऊँचे लोगों की पसंद , मैं यूँ ही नहीं बन जाता , I AM MAN OF ALL SEASONS”। क्या है ये सब ? लोगों को भ्रमित करने का ख़तरनाक रास्ता ! हानिकारक वस्तुओं का नाटकीय ढंग से दुष्प्रचार !कोई नहीं रोकता इसे।ना खाने वाला,ना प्रचारक, ना ही सरकार। किसके बाप का क्या जाता है। pic.twitter.com/FLryMnCEsB — Mukesh Khanna (@actmukeshkhanna) December 29, 2020

मुकेश खन्ना ने अपने ट्विटर पर ट्ववीट करते हुए लिखा- बोलो ज़ुबान केसरी , ऊंचे लोगों की पसंद, मैं यूं ही नहीं बन जाता, I AM MAN OF ALL SEASONS। क्या है ये सब? लोगों को भ्रमित करने का ख़तरनाक रास्ता ! हानिकारक वस्तुओं का नाटकीय ढंग से दुष्प्रचार ! कोई नहीं रोकता इसे। ना खाने वाला, ना प्रचारक, ना ही सरकार। किसके बाप का क्या जाता है। मुकेश खन्ना ने अपने इस ट्वीट में अजय देवगन की ऐड वाली फोटो भी शेयर की है। साथ ही कुछ विज्ञापनों की तस्वीर भी पोस्ट की है। इसके बाद मुकेश खन्ना ने दूसरा ट्वीट किया और लिखा- हर किसी के बाप का जाता है ! हर किसी का नुक़सान है। खाने वाले का, प्रचारक का, सरकार का भी। या शायद सरकार का नहीं। क्योंकि लोग कहते हैं कि उन्हें इनसे ढेरों राजस्व मिलता है लेकिन मैं यहां प्रचारक यानी मॉडल की बात करूंगा वो भी स्टार प्रचारकों की। क्यों करते हैं वो ये गलत प्रचार !!!

हर किसी के बाप का जाता है ! हर किसी का नुक़सान है। खाने वाले का, प्रचारक का , सरकार का भी। या शायद सरकार का नहीं। क्योंकि लोग कहते हैं कि उन्हें इनसे ढेरों राजस्व मिलता है।पर मैं यहाँ प्रचारक यानी मॉडल की बात करूँगा वो भी स्टार प्रचारकों की। क्यों करते हैं वो ये ग़लत प्रचार !!! — Mukesh Khanna (@actmukeshkhanna) December 29, 2020

मुकेश खन्ना ने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अजय का नाम लिए बिना उनके विज्ञापन का नाम लेकर निशाना साधा है। उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री से ऐसा ना करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बच्चों और बूढ़ों के लिए बेहद घातक पदार्थ का प्रचार किया जा रहा है। फिल्मों में भी बस एक सूचना देकर धुम्रपान के कई सीन्स दिखाई जाते हैं। साथ ही मुकेश खन्ना ने सरकार से भी ऐसे प्रोडक्ट्स पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि बड़े हीरो जब जुबां केसरी कहते हैं तो क्या बच्चे ये देखकर नहीं सीखेंगे। शाहरुख को सिगरेट पीता देख गांव का बच्चा तो अच्छा ही समझेगा ना। इन बड़े सेलेब्स को उनकी जिम्मेदारी का पता होना चाहिए।