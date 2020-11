Mukesh Khanna के महिलाओं पर दिए विवादित बयान पर सेलेब्स का फूटा गुस्सा, कहा- ये मंदबुद्धि हैं

नई दिल्ली | टीवी के सीनियर एक्टर मुकेश खन्ना (Mukesh Khanna) आए दिन किसी ना किसी को अपना निशाना बनाते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने महिलाओं पर ऐसा बयान दिया था कि उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। मुकेश खन्ना ने महिलाओं के बाहर जाकर काम करने को मीटू मूवमेंट (MeToo movement) से जोड़ दिया था। सोशल मीडिया पर उनका बयान खूब ट्रेंड किया और लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लिया। अब एक्टर के बयान पर टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और सोना मोहापात्रा का गुस्सा भी फूटा है।

How regressive & outdated is that! It's cringeworthy when people at respectable positions make such remarks.

Misogyny may be a result of a traumatic memory or past. That's the only benefit of doubt I can think of.

With due respect - I condemn this statement of Mukesh ji! https://t.co/E98DBaqOBX — Divyanka T Dahiya (@Divyanka_T) November 1, 2020

दिव्यांका ने मुकेश खन्ना के बयान पर जताई नाराजगी

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी (Divyanka Tripathi) जब भी बोलती हैं बहुत ही सच्चाई और बेबाकी से अपनी बात बोलती हैं। मुकेश खन्ना के बयान पर दिव्यांका ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि ये कितने पुराने ख्यालों वाला है? ये बहुत शर्मनाक बात होती है जब सम्मानित जगहों पर बैठे लोग ऐसे बयान देते हैं। औरतों के प्रति ये नजरिया शायद किसी पुरानी बुरी याद या कल का नतीजा हो सकता है। ऐसे बयान को लेकर एक यही बात सोच सकती हूं मैं। मुकेश जी के इस बयान की आदर के साथ मैं निंदा करती हूं। दिव्यांका के फैंस उनका इस स्टेटमेंट में उनका समर्थन कर रहे हैं।

yea, cus men never ever molested or assaulted women & children inside homes according to this fellow who is best ignored. Tacky mandhbudhi.The sad truth is there are enough & more such regressive mindsets around us everywhere? We soldier on. Change is slow but is coming. https://t.co/wTnxGeIgoK — Sona Mohapatra (@sonamohapatra) November 1, 2020

सोना ने मुकेश खन्ना को बताया मंदबुद्धि

वहीं सोना मोहापात्रा (Sona Mohapatra) ने मुकेश खन्ना के वीडियो (Mukesh Khanna video) पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर लिखा- हां इन महाशय के अनुसार जिन्हें इग्नोर करे देना चाहिए कोई भी पुरुष कभी घर में औरतों या बच्चों के साथ शोषण नहीं करते। ये मंदबुद्धि हैं। दुख इस बात का है कि हमारे आसपास ऐसी पुरानी सोच रखने वाले लोग बहुत हैं। हम योद्धाओं की लड़ाई जारी है। बदलाव धीमा है लेकिन हो रहा है।

औरतों के बाहर काम करने पर उठाया था सवाल

बता दें कि मुकेश खन्ना ने अपने यू ट्यूब पर वीडियो जारी करते हुए कहा था कि मर्द अलग होता है औरत अलग होती है। औरत की रचना अलग होती है और मर्द की अलग होती है। औरत का काम होता है घर संभालना, जो माफ करना मैं कभी-कभी बोल जाता हूं कि प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई है। मी-टू की जब औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। आज औरत मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बात करती हैं।