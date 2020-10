Kangana Ranaut और बहन रंगोली के खिलाफ कोर्ट ने दिए जांच के आदेश, दो समुदाय के बीच नफरत फैलाने का है आरोप

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और उनकी बहन रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) मुश्किलों में फंसती नजर आ रही हैं। दरअसल कंगना और उनकी बहन के खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) के आधार पर कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कंगना पर आरोप है कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और धर्म की आड़ में दो समुदाय के बीच नफरत फैलाई। इसी को लेकर मुंबई की अदालत (Bombay Court) ने सीआरपीसी (CRPC) की धारा 202 के तहत जांच के आदेश दिए हैं। कंगना और रंगोली को मुंबई पुलिस की तरफ से समन भी भेजा गया था हालांकि दोनों ने इसपर कोई ध्यान नहीं दिया था।

Bigg Boss 14: जान कुमार सानू ने नेशनल टेलीविजन पर मांगी माफी, मराठी भाषा का अपमान करने के बाद MNS ने दिया था 24 घंटे का वक्त

कंगना को भेजा जा चुका है समन

कंगना के वकील ने उस दौरान एक्ट्रेस की भाई का हवाला देकर इसे टाल दिया था। कंगना द्वारा कहा गया था कि वो अभी नहीं आ सकती है क्योंकि उनके घर पर फंक्शन चल रहा है। वहीं कंगना और महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। कंगना लगातार ट्विटर (Twitter) पर शिवसेना (Shivsena) के पप्पू सेना कहकर संबोधित करती हैं। ये जुबानी जंग तब से और तेज हो गई है जब कंगना का मुंबई में बना ऑफिस बीएमसी ने अवैध निर्माण बताकर ध्वस्त कर दिया था। वहीं हाल ही में दशहरा के मौके पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कंगना पर निशाना साधा था और उन्हें नमकहराम बताया था।

Raut called me Haramkhor now Uddhav called me namak haram, he is claiming I won’t get food in my state if Mumbai does not give me shelter, shame on you I am your son’s age this is how you speak to a self made single woman, Chief Minister you are the worse product of nepotism. https://t.co/uV5RCf3R0W