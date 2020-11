Arnab Goswami को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार, सपोर्ट में उतरीं कंगना रनौत

नई दिल्ली: टीवी न्यूज चैनल रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अर्नब गोस्वामी के अलावा दो और लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन सभी पर 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। रिपब्लिक चैनल ने अर्नब के घर से लाइव फुटेज भी दिखाई, जिसमें पुलिस और उनके बीच झड़प होती दिख रही है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का रिएक्शन सामने आया है। कंगना ने सीधे तौर पर अर्नब का सपोर्ट किया है।

छेड़खानी का आरोप में Vijay Raj की हुई गिरफ्तारी, सह-महिला कलाकार ने दर्ज कराई FIR

कंगना ने किया अर्नब का सपोर्ट

एक्ट्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, “पप्पू प्रो को इतना गुस्सा क्यों आता है? पेंगुइन को इतना गुस्सा क्यों आता है? सोनिया सेना को इतना गुस्सा क्यों आता है? अर्नब सर, इन्हें बाल खींचने दें। हमारे खुलकर बोलने पर हमला करने दें। फांसी लगने से पहले इनके चेहरों पर मुस्कुराहत आने दें। आजादी का कर्ज चुकाना है।” इसके बाद कंगना ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है।

Pappupro ko gussa kyun aata hai? Penguins ko gussa kyun aata hai? Sonia sena ko itna gussa kyun aata hai?Arnab sir let them pull your hair and assault you for the cause of free speech greats before us got hanged with smiles on their faces,Aazadi ka karz chukana hai #ArnabGoswami https://t.co/QcBPTnaUoR