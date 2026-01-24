दो राउंड फायरिंग मामले में फेमस एक्टर को पुलिस ने पकड़ा, कबूला अपना जुर्म

यह पूरी घटना 18 जनवरी की है, जब अंधेरी के ओशिवारा के 'नालंदा सोसाइटी' नामक एक रिहायशी इमारत में दो गोलियां चलने से हड़कंप मच गया था। एक गोली इमारत की दूसरी मंजिल पर रहने वाले लेखक-निर्देशक नीरज कुमार मिश्रा के फ्लैट की खिड़की पर लगी, जबकि दूसरी चौथी मंजिल पर रहने वाले स्ट्रगलिंग मॉडल प्रतीक बैद के घर के पास पाई गई थी, लेकिन गनीमत यह रही थी कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ था, पर उस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी और आकर वह केआरके पर रुकी।