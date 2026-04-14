‘उनकी हालत गंभीर थी’ मुमताज ने सुनाया हॉस्पिटल का वो दिल दुखा देने वाला किस्सा, बोलीं- मिल नहीं पाई

इस दुखद घड़ी में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मुमताज ने आशा जी के साथ बिताए अपने आखिरी पलों को याद करते हुए दिल छू लेने वाली बातें शेयर कीं। मुमताज ने मीडिया को बताया, "जैसे ही मुझे उनके अस्पताल में होने की खबर मिली, मैं तुरंत वहां पहुंची। मैं उनसे बस एक बार बात करना चाहती थी, लेकिन उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने इसकी इजाजत नहीं दी। भारी मन से जब मैं अस्पताल की पार्किंग से बाहर निकल ही रही थी, तभी उनके परिवार का फोन आया कि आशा जी अब नहीं रहीं।"