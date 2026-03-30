जायद खान ने आखिर क्यों किया था मां का हिंदू तरीकों से अंतिम संस्कार? बताया बड़ा कारण

Zayed Khan Breaks Silence on Hindu cremation of his mother: बॉलीवुड के गलियारों में पिछले साल एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को गमगीन कर दिया था। दिग्गज अभिनेता संजय खान की पत्नी और जायद खान की मां जरीन खान का 81 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ था। लेकिन उनकी अंतिम विदाई ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी थी। जब जरीन खान को उनके बेटे जायद खान ने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विदा किया थी। जिसके वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने धर्म और परंपराओं को लेकर जायद खान पर कई सवाल उठाए थे। अब जायद खान ने उन तमाम बातों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और इसका बड़ा कारण भी लोगों को बताया है।