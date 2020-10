'चरित्रहीन 2' एक्ट्रेस Naina Ganguly का बोल्ड फोटोशूट हुआ वायरल, राम गोपाल वर्मा की लेस्बियन फिल्म से मचाएंगी धमाल

नई दिल्ली | वेबसीरीज चरित्रहीन 2 (Charitraheen) से फेमस होने वाली एक्ट्रेस नैना गांगुली (Naina Ganguly) इन दिनों अपने बोल्ड फोटोशूट के कारण चर्चाओं में हैं। नैना बोल्ड कंटेंट पर काम करने के लिए जानी जाती हैं। रिसेन्टली उऩ्होंने फोटोशूट (photoshoot) कराया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उऩ्होंने अपने ट्विटर पर कुछ हॉट फोटो पोस्ट की है। नैना अक्सर ही बोल्ड फोटोज ही शेयर करती हैं।

Lost at the sea...🌅 pic.twitter.com/Z4BpfZhyoV — Naina Ganguly (@NainaGtweets) October 16, 2020

नैना ने एक बिकिनी फोटो (Bikini photos) पोस्ट करते हुए लिखा- मैं समुद्र में खो गई। प्रिंटेड बिकिनी में नैना बेहद ही खूबसूरत और बोल्ड नजर आ रही हैं। बहुत जल्द नैना की फिल्म डेंजरेस रिलीज होने वाली है। नैना ने फिल्म का एक पोस्टर शेयर करते हुए बताया है कि ये पहली लेसबियन फिल्म है जो जल्द रिलीज होगी।

Find your fire. 🔥

Sneak Peak from a recent shoot from my next #Dangerous. pic.twitter.com/mFMBjLnZrh — Naina Ganguly (@NainaGtweets) October 15, 2020

इसके अलावा नैना ने एक फोटो ब्लैक मोनोकोनी पहनकर फोटोशूट कराया है। ये उनकी फिल्म शूटिंग के दौरान का ही है। नैना ने बताया कि डेंजरेस से एक फोटो। जाहिर है कि फिल्म में नैना एक लेसबियन का किरदार निभाने वाली हैं जो बेहद बोल्ड कैरेक्टर होगा।

नैना ट्विटर पर अपनी फिल्म का प्रमोशन पूरी तरह से कर रही हैं। कई सारे पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने कहा है कि फिल्म डेंजरेस जल्द आ रही है। एक ट्वीट में फोटो साझा करते हुए उन्होंने लिखा है- अपनी आग को बुझने ना दें, आग बने रहे। नैना की फिल्म के कई सारे पोस्टर्स उन्होंने शेयर किए हैं जो सभी लगभग काफी बोल्ड नजर आ रहे हैं। बता दें कि चरित्रहीन 2 में भी नैना ने बेहद बोल्ड रोल प्ले किया था।

Don't ignite the fire!

Be the Fire! 🔥 pic.twitter.com/uNocNMMuph — Naina Ganguly (@NainaGtweets) October 12, 2020