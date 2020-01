नई दिल्‍ली। देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पारीत होने से पहले इस कानून का पूरे देश में विरोध हो रही है। लोग इस कानून को संविधान की हत्या बता रहे हैं। वहीं इस कानून को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग में हजारों की संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर बॉलीवुड सितारे (Bollywood on CAA) भी अलग-अलग राय रख रहे हैं. कुछ इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ इसके पक्ष में बयान दे रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्‍ट्रेस नंदिता दास (Nandita Das) ने भी इस कानून के लेकर अपनी राय रखी है।

Actor Nandita Das on #CAA, in Jaipur: People who have been here from four generations, you are telling them that this is not your country, this is very upsetting. I believe everyone should speak over it. In fact, people are speaking and there are spontaneous protests all over. pic.twitter.com/sN8fqXki13