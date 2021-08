नरगिस फाखरी ने शेयर किया अपना नया लुक, यूजर्स बोले-प्लास्टिक सर्जरी से पहले अच्छी लगती थी

मुंबई। एक्ट्रेस नरगिस फाखरी सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ से जुड़े अपडेट फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। इन दिनों वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन पर हैं और इससे जुड़ी अपडेट शेयर कर रही हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन लुक की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को देख कुछ यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल करने वाले यूजर्स को लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी की वजह से उनका लुक अजीब लग रहा है। हालांकि एक्ट्रेस ने इस लुक के लिए मेकअप आर्टिस्ट मलिहा खान को क्रेडिट दिया है।

'लुक प्लास्टिक सर्जरी की देन'

नरगिस की इस फोटो पर कई यूजर्स ने नेगेटिव कमेंट्स किए हैं। ऐसे लोगों का ध्यान उनके लिप्स पर गया और उन्होंने एक्ट्रेस के इस लुक को प्लास्टिक सर्जरी की देन बता दिया। फोटो में नरगिस आई मेकअप, रेड लिपिस्टक और ब्लॉन्ड हेयर फ्लॉन्ट करती नजर आईं।

'प्लास्टिक सर्जरी से पहले बहुत खूबसूरत लगती थी'

ट्रोल करने वालों में से एक यूजर ने नरगिस की इस फोटो पर लिखा,'ये लड़की प्लास्टिक सर्जरी से पहले बहुत खूबसूरत लगती थी। मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा करवाने के दौरान उनके दिमाग में क्या चल रहा था।' एक अन्य यूजर ने लिखा,'आप डोनाल्ड डक हो गए हो।' एक अन्य यूजर ने लिखा,'ये लिप्स।' एक दूसरे यूजर ने लिखा,'बेकार लग रही हो। बहुत ज्यादा मेकअप है, सबकुछ ज्यादा ही कर दिया।' वहीं, एक यूजर ने लिखा,'आपका चेहरा बिल्कुल बदल गया।' एक यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा,'क्या करीना अब भी पाउट क्वीन है या फिर प्र‍ियंका को ये टाइटल दे देना चाह‍िए।' कई अन्य यूजर्स ने भी एक्ट्रेस का ध्यान उनके लिप्स और बदले हुए लुक पर दिलाया है।

पहले भी लगे प्लास्टिक सर्जरी करवाने के कयास

गौरतलब है कि नरगिस फाखरी की पहले की तस्वीरों में उनके लिप्स नॉमर्ल नजर आए। हालांकि कुछ समय बाद उनके लिप्स की साइज में बदलाव देखा गया। इसीके चलते फैंस कयास लगाने लगे कि एक्ट्रेस ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। इस बारे में फिल्मफेयर के साथ एक इंटरव्यू में नरगिस ने कहा था अगर ठीक लगेगा तो मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा लूंगी। परेशानी से संघर्ष कर रहे लोगों के लिए प्लास्टिक सर्जरी आई है। अगर इससे कुछ अतिरिक्त फायदा मिल सकता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।

