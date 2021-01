नताशा स्टेनकोविक ने ससुर के निधन पर लिखा इमोशनल पोस्ट, बोलीं- आप हमारा घर सूना कर गए

नई दिल्ली: 16 जनवरी को भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) और उनके परिवार के लिए काफी दुखद रहा। हार्दिक के पिता हिमांशु पांड्या (Himanshu Pandya) शनिवार को दुनिया को अलविदा कह गए। 71 वर्ष की उम्र में हिमांशु पांड्या का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ऐसे में उनकी बहू और बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक (Natasa Stankovic) ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा।

नताशा ने ससुर और अपने बेटे की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। जिसमें वह अपने पोते के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा कि वह अपने बेटे अगस्त्य को बताएंगी कि उनके दादाजी कितने अच्छे थे।

नताशा ने अपने पोस्ट में लिखा, "अभी भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आप हमारे बीच नहीं रहे। आप सबसे क्यूट, मजबूत और परिवार में सबसे मजाकिया व्यक्ति थे। आपने अपने पीछे बहुत सी यादें जरूर छोड़ी हैं, लेकिन हमारा घर सूना कर गए। आपको और आपके फनी जोक्स को खूब याद कर रही हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने अपनी जिंदगी एक बॉस की तरह जी। हमारे सच्चे रॉकस्टार। मैं आपके गूगली अगस्त्य को यह जरूर बताउंगी कि उसके दादाजी कितने अच्छे थे। स्वर्ग से मुस्कुराइए। हर चीज के लिए आपका शुक्रिया और आपको मेरा ढेर सारा प्यार पापा।" उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

बता दें कि हिमांशु पांड्या ने अपने दोनों बेटों को क्रिकेटर में बड़ी भूमिका निभाई। आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद उन्होंने अपने बेटों को कड़ी मेहनत कर किरण मोरे क्रिकेट अकादमी में भेजा था। खुद हार्दिक पांड्या ने भी पिता की मौत पर एक इमोशनल नोट लिखा था। उन्होंने लिखा था, 'मेरे पिता और मेरे हीरो के लिए, आपको खोना जीवन में स्वीकार करने वाली सबसे कठिन चीजों में से एक है लेकिन आपने हमारे लिए इतनी यादें छोड़ दी हैं कि हम सिर्फ आपको मुस्कुराते हुए कल्पना कर सकते हैं! आपकी आत्मा को शांति मिले मेरे राजा।'

My daddy

As I said to your yesterday

Your last one ride.

Now rest in peace my king

You were a Happy soul!



I will miss you everyday dad

Love you always pic.twitter.com/hUipWOdjxL