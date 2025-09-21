Navratri Special Story: माता का किरदार निभाया तो चमक गई किस्मत, जानें दिलचस्प स्टोरी

Navratri Special Story: नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बहुत खास और पवित्र माना जाता है। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इस पावन अवसर पर भारतीय टेलीविजन की उन अभिनेत्रियों की बात करते हैं, जिन्होंने छोटे पर्दे पर मां दुर्गा, माता पार्वती, महाकाली और अन्य देवी रूपों के किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। इन अभिनेत्रियों ने अपनी शानदार एक्टिंग से किरदारों को जीवंत किया और इंडस्ट्री में अपनी पहचान कायम की।