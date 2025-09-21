Navratri Special Story: माता का किरदार निभाया तो चमक गई किस्मत, जानें दिलचस्प स्टोरी

Navratri Special Story: नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बहुत खास और पवित्र माना जाता है। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इस पावन अवसर पर भारतीय टेलीविजन की उन अभिनेत्रियों की बात करते हैं, जिन्होंने छोटे पर्दे पर मां दुर्गा, माता पार्वती, महाकाली और अन्य देवी रूपों के किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। इन अभिनेत्रियों ने अपनी शानदार एक्टिंग से किरदारों को जीवंत किया और इंडस्ट्री में अपनी पहचान कायम की।
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री इंद्राणी हलदर ने दूरदर्शन के खास शो 'महालया' में मां दुर्गा की भूमिका निभाई थी। साल 2017 में जी बांग्ला के 'महालया' शो में उन्होंने मां दुर्गा के छह अलग-अलग अवतारों को बखूबी पेश किया। उनका अभिनय बेहद प्रभावशाली रहा, और यह भूमिका आज भी लोगों के बीच चर्चित है।
मौनी रॉय आज बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री हैं। उन्होंने धारावाहिक 'देवों के देव महादेव' में माता सती का किरदार निभाया, जो उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया। उनकी खूबसूरती और अभिनय ने माता सती के किरदार को इतना खास बनाया कि दर्शक उनकी तारीफ करते नहीं थकते।
अभिनेत्री पूजा शर्मा ने धारावाहिक 'महाकाली अंत ही आरंभ है' में माता पार्वती और महाकाली की भूमिका निभाई। उनका यह किरदार इतना दमदार था कि वे दर्शकों की पसंदीदा बन गईं। पूजा ने माता पार्वती के सौम्य रूप और महाकाली के उग्र रूप को खूबसूरती से प्रस्तुत किया, जिसकी दर्शकों ने जमकर तारीफ की।
बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी ने छोटे पर्दे पर भी अपनी छाप छोड़ी। साल 1999 से 2000 तक दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक 'जय माता दी' में उन्होंने माता रानी की भूमिका निभाई। इस शो में उन्हें मां दुर्गा के विभिन्न रूपों में देखा गया।
सोनारिका भदौरिया ने 'देवों के देव महादेव' में माता पार्वती की भूमिका निभाकर दर्शकों का दिल जीता। यह धारावाहिक भगवान शिव और उनके जीवन पर आधारित है। सोनारिका ने महादेव की पत्नी माता पार्वती का किरदार बखूबी निभाया। उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा, जिससे उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ।