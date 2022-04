RRR और KGF2 को देख Nawazuddin Siddiqui ने कहा एक्टिंग गई तेल लेने

साउथ फ़िल्म पूरी दुनिया में ही अपना राज चला रही हैं। साउथ फ़िल्म को पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा हैं। हाल ही में रिलीज़ हुई साउथ की कई फ़िल्में सुपरहिट साबित हुई है और बॉक्स ऑफ़िस पर साउथ की फ़िल्में भी ताबड़ तोड़ कमाई कर रही हैं। जिसको देखते हुए साउथ की फ़िल्मों का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हैं।

इसी बीच नवाजुद्दीन सिद्दकी इन सुपरस्टार फ़िल्मों के बारे में अपनी कुछ राय रखी हैं। एक्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए इन फ़िल्मों के बारे में खुलकर बात की हैं। दरअसल नवाजुद्दीन सिद्दकी ने एक इंटरव्यू में KGF-2 और RRR जैसी बड़ी बजट की फ़िल्मों के हिट होने पर सवाल खड़ा कर दिया हैं।

nawazuddin siddiqui got angry about rrr and kgf 2