KGF-2 और RRR की सक्सेस पर बोले Nawazuddin Siddiqui ने कहा- जरूरत से ज्यादा हो रही तारीफ

नवाजुद्दीन सिद्दकी से हाल ही में पूछा गया कि- जिस तरह साउथ की फ़िल्मों को दर्शक काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उससे क्या बॉक्स ऑफ़िस आंकड़ों को लेकर बॉलीवुड में इनसिक्योरिटी हो रही हैं। तो चलिए जानते हैं एक्टर ने क्या कहा…

Updated: May 01, 2022 12:19:56 pm

बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दकी की फ़िल्म हीरोपंती-2 हाल ही में बड़े परदे पर रिलीज़ हुई है लेकिन इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफ़िस पर कुछ ख़ास कमाल नहीं किया हैं। यहाँ तक कि अजय देवगन और अमिताभ बच्चन की फ़िल्म रनवे -34 मे भी बॉक्स ऑफ़िस पर कुछ ख़ास कमाल नहीं कर पाई हैं।

nawazuddin siddiqui not impressed by rrr and kgf 2 success box office