जब कारगिल वॉर से फोन करते थे अनुष्का शर्मा के पापा, अपने बॉयफ्रेंड्स के किस्से सुनाने लगती थीं अभिनेत्री

अनुष्का शर्मा ने बताया है कि कारगिल वाला फ़ेज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तब मैं बहुत छोटी थी लेकिन अपनी मां को देखकर हमेशा से ही डरी रहती थी। वह बार बार पूरा न्यूज़ चैनल बदला करती थी।

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री अनुष्का शर्मा रविवार को अपना 33वां जन्मदिन मना रही हैं। बता है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जन्मी अनुष्का शर्मा का बचपन असम और कर्नाटक में बीता हैं। अनुष्का शर्मा के पिता अजय कुमार शर्मा एक आर्मी ऑफ़िसर थे और उनका कहना है कि वह अपने पिता के कारण ही आज इतने समझदार बन पाई हैं।

when anushka sharma father call from kargil war she talk him boyfriend