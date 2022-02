नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लिया आइटम गर्ल का अवतार, कंगना ने शेयर की दिलचस्प तस्वीरें

एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। जिसमें सिद्दीकी साहब गाउन पहने नज़र आ रहे हैं। सिद्दीकी तस्वीर में बिलकुल लड़की बने दिख रहे हैं।

बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने दमदार एक्टिंग से बॉलीवुड में अपनी अलग ही पहचान बनाई हैं। उन्हें हमने हर एक तरह का अभिनय करते देखा हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने रोल में बिलकुल डूब जाते हैं। नवाजुद्दीन हर तरह के रोल को बख़ूबी निभाते हैं जैसे की कॉमेडी रोल हो या सीरियल में पुलिस वाला हो या सिरफिरा विलन का हो। लेकिन पहली बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कुछ अलग किरदार निभाते देखा गया हैं।

nawazuddin siddiqui to be seen as item girl kangana ranaut share pic