Neena Gupta ने शॉर्ट्स में बिखेरा जलवा, ट्रोलर्स को कहा- उनके पास ऐसी बॉडी नहीं, इसलिए...

नीना गुप्ता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज एरिया में बैठी हुई हैं। उन्होंने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना है और वो शॉर्ट्स में हैं। वीडियो में वो अपने फॉलोअर्स से सीधे बात करती नजर आई है। नीना गुप्ता ने कमेंट सेक्शन में सीधे ट्रोल को जवाब दिया। उन्होंने लिखा, 'चिंता मत करो। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, वे असल में जलनखोर होते हैं कि उनकी इतनी अच्छी बॉडी नहीं है, इसलिए इग्नोर करो।' नीना गुप्ता का ये जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग उनकी बेबाकी की तारीफ कर रहे हैं।