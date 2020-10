Neha Kakkar ने रोहनप्रीत सिंह संग गुरुद्वारे में लिए सात फेरे, दुल्हन के रूप में दिखीं.. देखिए वीडियो

नई दिल्ली | सिंगर नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) आखिरकार शादी के बंधन में बंध ही गई। रोहनप्रीत सिंह (Rohanpreet Singh) के साथ नेहा ने गुरुद्वारे में सात फेरे लिए और अब मिस से मिसेज़ बन गई हैं। नेहा और रोहनप्रीत के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो गुरुद्वारे (Gurudwara) में दिखाई दे रहे हैं। फैंस नेहा की नई जिंदगी के लिए उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। शादी में भी नेहा ने कलर कॉम्बिनेशन का पूरा ध्यान रखा है। दोनों ने लाइट कलर पहना हुआ है और फेरे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेहा ने शादी का पूरा लुक कैरी किया हुआ है। उनका चेहरा तो साफ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन यकीनन नेहा हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही होंगी।

ड्रग केस में पूछताछ के बाद Deepika Padukone ने सोशल मीडिया पर की वापसी, एक एक्टर को बधाई देते हुए किया पहला पोस्ट

गुरुद्वारे में नेहा कक्कड़ ने रचाई शाादी

नेहा की शादी के इनसाइड वीडियोज (Neha Kakkar wedding video) देखने के बाद अब फैंस उनके फोटोज देखने को बेकरार हैं। नेहा की शादी का बज पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा चल रहा था। अब फाइनली नेहा की शादी हो गई है। 26 अक्टूबर को पंजाब में नेहा और रोहनप्रीत का रिसेप्शन होगा।

नेहा के शादी फंक्शन के वीडियो खूब हुए वायरल

नेहा की शादी के पहले फंक्शन्स के वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए हैं। रोहनप्रीत को नेहा अंगूठी पहनाती (Neha Kakkar Ring ceremony) हुई नजर आ रही थी। वहीं एक वीडियो में वो चूड़ा पहने हुए नजर आ रही थीं। नेहा और रोहनप्रीत एक दूसरे के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ नेहा और रोहनप्रीत का गाना नेहू द व्याह पर दोनों ने डांस किया था। सगन के वीडियो में नेहा बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थीं।

Congratulations to one of my beautiful singer(melody Queen)😘 for her wedding. May God bless her. 2020 is amazing for them except us😝. Have a beautiful life ahead. So lucky Rohanpreet is to being part of her life 😍😍

#NehaKakkar #NehaKakkarWedding pic.twitter.com/W9HDmcpipn