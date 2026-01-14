14 जनवरी 2026,

बुधवार

बॉलीवुड

Neil Nitin Mukesh: दर्शकों को नहीं पसंद आया गोरा-चिट्टा एक्टर, विलेन बन लूटी महफिल

Neil Nitin Mukesh: फिल्मों में हीरो के तौर पर ज्यादा पहचान नहीं बना पाए, लेकिन विलेन के रूप में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। आइए जानते हैं, नील नितिन मुकेश की फिल्मी सफर के बारे में…

मुंबई

Saurabh Mall

Jan 14, 2026

नील नितिन मुकेश का फिल्मी सफर। एक्टर की लेटेस्ट फोटो (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Neil Nitin Mukesh Birthday: गोरा-चिट्टा चेहरा, हैंडसम लुक फिर भी नील नितिन मुकेश को दर्शकों ने बतौर हीरो ज्यादा पसंद नहीं किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने विलेन का किरदार निभाया, दर्शकों ने उन्हें खुले दिल से अपनाया। नील की स्क्रीन प्रेजेंस, तीखी नजरें और दमदार एक्टिंग ने उन्हें बॉलीवुड का यादगार खलनायक बना दिया। ‘वजीर’ में उनके तीखे तेवर, ‘गोलमाल अगेन’ में उनका स्टाइल और ‘साहो’ में उनका डार्क अवतार। इन सबने साबित कर दिया कि वे असल चमक तब बिखेरते हैं जब वो ग्रे-शेड्स में दिखते हैं। आइए जानते हैं नील की दिलचस्प फिल्मी जर्नी।

90 % लोग नहीं जानते असली नाम!

बता दें नील नितिन मुकेश का जन्म 15 जनवरी 1982 को मुंबई में हुआ। उनका असली नाम 90 % लोग नहीं जानते। जी हां, उनका असली नाम- नील माथुर है, लेकिन पिता नितिन मुकेश और दादा मुकेश के सम्मान में उन्होंने अपना नाम नील नितिन मुकेश रखा। संगीत से भरे परिवार में पले-बढ़े नील बचपन से ही कला से जुड़े रहे। उन्होंने सिर्फ छह साल की उम्र में फिल्म ‘विजय’ से बाल कलाकार के रूप में काम शुरू किया और ‘जैसी करनी वैसी भरनी’ में भी नजर आए। बड़े होकर उन्होंने 2007 में ‘जॉनी गद्दार’ से बतौर हीरो डेब्यू किया और तारीफ भी मिली, लेकिन बाद की फिल्मों- ‘आ देखें जरा’, ‘न्यूयॉर्क’, ‘लफंगे परिंदे’ जैसी फिल्मों में वह दर्शकों का दिल पूरी तरह नहीं जीत पाए।

करियर का नया मोड़: विलेन के किरदार में एक्टर

नील के करियर में बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने विलेन बनकर काम करना शुरू किया। फिल्म ‘वजीर’ में उनका निगेटिव रोल लोगों को बेहद पसंद आया। इसके बाद ‘गोलमाल अगेन’ और ‘साहो’ में भी नील ने ऐसे किरदार निभाए कि दर्शक उन्हें देखकर सच में डर महसूस करने लगे। हीरो के रूप में भले ही वह ज्यादा नहीं चल पाए, लेकिन विलेन के रूप में उन्होंने अपनी मजबूत पहचान बना ली। नील ने सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही नहीं, बल्कि तमिल फिल्म ‘कैथी’ और तेलुगू फिल्म ‘कवचम’ में भी काम किया। उनके खलनायक वाले रोल ने न सिर्फ उनका करियर चमकाया, बल्कि उन्हें इंडस्ट्री में अलग जगह भी दिलाई।

नील और रूक्मिणी वेडिंग डे

Published on:

14 Jan 2026 09:07 pm

