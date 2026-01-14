Neil Nitin Mukesh: दर्शकों को नहीं पसंद आया गोरा-चिट्टा एक्टर, विलेन बन लूटी महफिल

बता दें नील नितिन मुकेश का जन्म 15 जनवरी 1982 को मुंबई में हुआ। उनका असली नाम 90 % लोग नहीं जानते। जी हां, उनका असली नाम- नील माथुर है, लेकिन पिता नितिन मुकेश और दादा मुकेश के सम्मान में उन्होंने अपना नाम नील नितिन मुकेश रखा। संगीत से भरे परिवार में पले-बढ़े नील बचपन से ही कला से जुड़े रहे। उन्होंने सिर्फ छह साल की उम्र में फिल्म ‘विजय’ से बाल कलाकार के रूप में काम शुरू किया और ‘जैसी करनी वैसी भरनी’ में भी नजर आए। बड़े होकर उन्होंने 2007 में ‘जॉनी गद्दार’ से बतौर हीरो डेब्यू किया और तारीफ भी मिली, लेकिन बाद की फिल्मों- ‘आ देखें जरा’, ‘न्यूयॉर्क’, ‘लफंगे परिंदे’ जैसी फिल्मों में वह दर्शकों का दिल पूरी तरह नहीं जीत पाए।