बॉलीवुड

Divya Khossla और Neil Nitin Mukesh की जोड़ी ने उड़ाया गर्दा, Ek Chatur Naar का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

Ek Chatur Naar Trailer Out: कॉमेडी, थ्रिल और इमोशन से भरपूर दिव्या खोसला और नील नितिन मुकेश की अपकमिंग फिल्म 'एक चतुर नार' का धमाकेदार ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 25, 2025

Ek Chatur Naar Trailer Out
'एक चतुर नार' के ट्रेलर का एक सीन (फोटो सोर्स: टी-सीरीज)

Ek Chatur Naar Trailer Release: यदि आप सभी क्राइम-थ्रिलर के साथ रोमांस का जबरदस्त तड़का देखना चाहते हैं तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ। जी हां- दिव्या खोसला और नील नितिन मुकेश की नई फिल्म ‘एक चतुर नार’ का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। ट्रेलर को टी-सीरीज ने अपने यूट्यूब चैनल पर जारी किया है और दिव्या खोसला ने इसे अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है।

ट्रेलर की शुरुआत साधारण लेकिन गहरी बातों से होती है। दिव्या खोसला की आवाज आती है- “हर शहर में दो तरह की बस्तियां होती हैं। एक नदी किनारे की और दूसरी नाले किनारे की। नदी किनारे वालों को कई मौके मिलते हैं, लेकिन नाले किनारे वाले जिस भी चीज को पाते हैं, उसी को मौका बना लेते हैं।”

ट्रेलर में जबरदस्त सस्पेंस

इसके बाद ट्रेलर में दिव्या का अलग-अलग रूप देखने को मिलता है। कभी वह एक घर में कामवाली बनकर झाड़ू-पोंछा करती दिखती हैं, तो कभी किसी रेस्टोरेंट में वेटर बनकर लोगों को ड्रिंक सर्व करती हैं। इन सभी सीन्स के बीच दिव्या की आवाज लगातार बैकग्राउंड में चलती रहती है, जिसमें वह कहती हैं, "हम अपने बारे में क्या बताएं, हम कंगाली की टॉप पर हैं, न कोई पक्की नौकरी, न ढंग का काम… ऊपर से कर्ज वसूलने वालों की टोली अलग।"

जैसे-जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है, कहानी में ट्विस्ट आता है। इस बीच नील नितिन मुकेश की एंट्री होती है, जो एक रईस और स्टाइलिश बिजनेसमैन 'अभिषेक वर्मा' का किरदार निभा रहे हैं। वह एक कंसल्टेंट फंड के डायरेक्टर हैं और एक गलती की वजह से उनकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है। दिव्या के दोस्त की गलती से उनके फोन में अभिषेक वर्मा का एक प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, जिसे बाद में दिव्या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की ठान लेती हैं।

वीडियो के बदले 2 करोड़ रुपये की मांग

दिव्या ब्लैकमेल करती है और इस वीडियो के बदले 2 करोड़ रुपये की मांग करती है। अभिषेक, जो खुद को सबसे चालाक समझता है, पुलिस की मदद लेने का फैसला करता है। फिर शुरू होता है असली खेल चालबाजियों का, दिमागी चालों का और आमने-सामने की टक्कर का।

ट्रेलर में कई सस्पेंस और एक्शन भरे पल भी दिखाए गए हैं, जैसे कि एक ऑटो एक्सीडेंट और बुलेट्स चलना। यह सिर्फ ब्लैकमेलिंग की कहानी नहीं, बल्कि दो चालाक दिमागों के टकराव की जंग है।

ट्रेलर के आखिर में एक डायलॉग आता है, जिसमें दिव्या मुस्कुराते हुए कहती हैं, "अब नाले किनारे वालों से लड़ोगे तो बुशर्ट में तो दाग आएगा ही ना…"

‘एक चतुर नार’ का ट्रेलर कॉमेडी, थ्रिल और इमोशन का शानदार मेल है। उमेश शुक्ला के निर्देशन में बनी यह फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

Entertainment

25 Aug 2025 02:42 pm

