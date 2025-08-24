Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

Vijeta Pandit: डेब्यू फिल्म के लिए एक्ट्रेस ने खुलेआम डायरेक्टर को स्क्रीन टेस्ट देने से कर दिया था मना, जानिए क्या थी वजह?

Vijeta Pandit Birthday: बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने अपनी डेब्यू फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद फिल्म मेकर परेशान हो गए थे।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 24, 2025

Vijeta Pandit Story
विजेता पंडित का फोटो

Vijeta Pandit Story: विजेता पंडित हिंदी फिल्मों की वो एक्ट्रेस हैं जिन्हें अपनी पहली ही फिल्म से स्टारडम मिल गया था। उनकी डेब्यू फिल्म थी ‘लव स्टोरी’, जिसमें उनके साथ कुमार गौरव नजर आए थे। दोनों की जोड़ी इतनी पसंद की गई कि कई फिल्ममेकर्स ने उन्हें अपनी फिल्मों में साइन करना शुरू कर दिया।

विजेता पंडित का जन्म 25 अगस्त 1967 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। उनके परिवार का संगीत से गहरा नाता रहा है। मशहूर गायक पंडित जसराज उनके चाचा थे और म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी जतिन-ललित उनके भाई। खुद विजेता भी अच्छे सुरों की समझ रखती हैं।

उन्होंने साल 1981 में ‘लव स्टोरी’ से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म से जुड़ा उनका डेब्यू किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। एक पॉडकास्ट शो में विजेता ने बताया था कि उन्होंने इस फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट देने से साफ मना कर दिया था, लेकिन फिर किस्मत ने उन्हें यह रोल दिला दिया।

ये भी पढ़ें

Jerry Adler: 60 की उम्र में एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले मशहूर अभिनेता का निधन, इंडस्ट्री में छाया मातम
हॉलीवुड
Jerry Adler Death News

परेशान होने की क्या थी वजह?

दरअसल, राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव को लॉन्च करने के लिए एक फिल्म बनाना चाहते थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने विजेता पंडित को चुना। जब विजेता पंडित को पता चला कि राजेंद्र कुमार उन्हें अपने बेटे के साथ 'लव स्टोरी' में लेना चाहते हैं, तो वे उनके घर गईं।

यहां राजेंद्र कुमार ने उनसे कहा, "मेरी एक गुजारिश है कि मैं आपका स्क्रीन टेस्ट लूंगा। चिंता मत करो, आपको बस डायलॉग पढ़ने हैं और स्क्रीन पर अपना चेहरा दिखाना है।"

लेकिन पहली फिल्म होने के बावजूद एक्ट्रेस ने इनकार कर दिया। उन्होंने तब कहा था, "मुझे पता है कि मैं अभिनय कर सकती हूं, लेकिन मैं स्क्रीन टेस्ट नहीं दूंगी।"

राजेंद्र कुमार उनका जवाब सुनकर चौंक गए थे। तब उन्होंने राज कपूर को फोन किया था। राज कपूर ने उन्हें सुझाव दिया कि वे विजेता को एक्टिंग कोर्स करवाएं ताकि उन्हें भी फिल्म में एक्ट्रेस को लेने में कोई परेशानी न हो।

इस तरह विजेता को अपनी पहली फिल्म मिली। फिल्म ने रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। यह एक ब्लॉकबस्टर हिट थी और रातोंरात कुमार गौरव और विजेता पंडित दोनों स्टार बन गए। उनकी जोड़ी को दर्शक इतना पसंद कर रहे थे कि उन्हें एक साथ कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे।

विजेता और कुमार गौरव के बीच प्यार

इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही विजेता और कुमार गौरव के बीच प्यार हो गया। यह प्यार इतना गहरा था कि दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे। राजेंद्र कुमार नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की शादी विजेता पंडित से हो। इस विरोध के चलते विजेता और कुमार गौरव का रिश्ता टूट गया।

इसी के चलते विजेता पंडित को उन सारी फिल्मों के लिए न कहना पड़ा जिनमें उन्हें कुमार गौरव के साथ कास्ट किया गया था। इसका असर उनके करियर पर भी पड़ा। विजेता ने बाद में 'मोहब्बत' से वापसी की कोशिश की लेकिन वो शोहरत और कामयाबी नहीं मिल पाई जैसी 'लव स्टोरी' से मिली थी।

ये भी पढ़ें

कपूर खानदान का वो सच जिससे दुनिया अब भी है अनजान, गम और शराब में डूबे एक्टर की दर्दनाक कहानी
बॉलीवुड
Kapoor family

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Published on:

24 Aug 2025 07:53 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Vijeta Pandit: डेब्यू फिल्म के लिए एक्ट्रेस ने खुलेआम डायरेक्टर को स्क्रीन टेस्ट देने से कर दिया था मना, जानिए क्या थी वजह?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.