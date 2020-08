नेटफ्लिक्स को महंगा पड़ा इस विवादित फिल्म का प्रमोशन करना, मांगनी पड़ी माफी

कोरोना वायरस के कारण पिछले कई महीनों सिनेमाघर बंद है। इस दौरान कई बड़ी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म में पर रिलीज हुई है। इन दिनों डिजिटिल प्लेटफॉर्म का चलन काफी जोरों पर चल रहा है। आजकल ग्लोबल ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स (Netflix) सुर्खियों में छाई हुई है। नेटफ्लिक्स को विवादित फ्रेंच फिल्म 'क्यूटीज' (French film Cuties) का प्रमोशन करना काफी महंगा पड़ा। फिल्म में दिखाए गए कुछ दृश्यों का सोशल मीडिया पर भरपूर विरोध हो रहा है। इस मूवी को प्रमोट करने के लिए इसको माफी मांगनी पड़ी। हजारों लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर करने के बाद प्लेटफॉर्म से फिल्म को हटाने की मांग की थी। Maimouna Doucoure द्वारा निर्देशित फिल्म एक 11 वर्षीय लड़की के बारे में है जो एक डांस क्रू में शामिल होने की उम्मीद करती है।

We're deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description.