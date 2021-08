'बेल बॉटम' में इंदिरा गांधी के रोल में लारा दत्ता को देख बोले लोग, 'क्या ये लारा दत्ता हैं, हमारी मिस यूनिवर्स'

मुुंबई। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार स्टारर अपकमिंग मूवी 'बेल बॉटम' का ट्रेलर मंगलवार शाम को रिलीज हुआ। फैंस को ट्रेलर खूब पसंद आया। इसमें अक्षय कुमार का वही तेज-तर्रार स्टाइल दिखा जो उनकी मूवीज 'स्पेशल 26', 'हॉलीडे', 'बेबी' में दिखाई दिया था। इस ट्रेलर मेंं सबसे ज्यादा जिस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हुई, वह है लारा दत्ता का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लुक में नजर आना। बहुत से लोगों को पहले पहल पता ही नहीं चला कि पूर्व पीएम का रोल लारा ने निभाया है।

मेेकअप आर्टिस्ट को नेशनल अवॉर्ड मिलना चाहिए

जब अक्षय की फिल्म 'बेल बॉटम' का ट्रेलर जारी हुआ, इसके कुछ ही देर बाद ये हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने इस ट्रेलर में लारा दत्ता का ट्रांसफॉर्मेशन देखा और चकित रह गए। सोशल मीडिया पर अधिकतर लोगों ने इस मेेकअप आर्टिस्ट की तारीफ की और कहा कि इसे नेशनल अवॉर्ड मिलना चाहिए। खास बात ये है कि लारा ने जिस कदर पूर्व पीएम की स्टाइल को प्रजेंट किया है, वह मिस नहीं किया जा सकता है। उनके साड़ी पहनने का तरीका, बालों में कुछ सफेद बालों की पट्टी, चेहरे पर वही गंभीर भाव और सबकुछ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलता—जुुलता लगा। इसी बात के लोग कायल हो गए।

OMG 😳 is she #LaraDutta ?? unrecognizable... next level makeup.. the makeup artist deserves an award for this outstanding work.. pic.twitter.com/iuE32y5E50 — 🅰️⋆ ★⭒☆ (@ohnadaanparinde) August 3, 2021

OMG this is #LaraDutta our Miss Universe😱😮.. she nailed it.. looking forward for this movie..

#BellBottomTrailer pic.twitter.com/56xyul28d6 — Aishwarya Muraleedharan (@Aishwar46954977) August 3, 2021

'ये लारा दत्ता हैं, पहचान में नहीं आ रहीं'

यूजर्स ने लारा दत्ता को लेकर जो कमेंट्स किए हैं, वे देखने लायक हैंं। इन कमेंट्स से पता चलता है कि लोग लारा दत्ता का ये रूप देखकर कितने एक्साइटेड हैं और तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। एक यूजर ने लिखा,'हे भगवान! क्या ये लारा दत्ता हैं, हमारी मिस यूनिवर्स। इस मूवी को देखने का इंतजार है।' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा,'ये लारा दत्ता हैं, पहचान में ही नहीं आ रहीं।' एक अन्य यूजर ने लिखा,' मैंने बेल बॉटम के ट्रेलर में बिल्कुल नोटिस नहीं किया, वो तो ट्वीटर पर जब लारा दत्ता ट्रेंड हुआ तब जाना, पर यकीन अब भी नहीं हो रहा है कि ये लारा दत्ता हैं।' मेकअप आर्टिस्ट की तारीफ करते और इसे नेशनल अवॉर्ड देने की बात कई लोगों ने सोशल मीडिया पर की।

जब मैने ट्रेलर देखा तो मुझे लारा दत्ता कही दिखी नही। तब मेंने गूगल किया तो पता चला इंदिरा जी ही लारा दत्ता है hatsof makeup artist incredible

look #LaraDutta@akshaykumar — Deepak mittal🇮🇳 (@DMittal010) August 4, 2021

Phenomenal work 🙏🏻🙏🏻🔥🔥#BellBottomTrailer pic.twitter.com/X8VPDcNEug#LaraDutta — Debojit Nath (@Deb22dn) August 4, 2021

गौरतलब है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद थिएटर्स में रिलीज होने वाली पहली फिल्म बनेगी अक्षय कुमार की 'बेल बॉटम'। यह एक 3डी फिल्म है, इसमें दर्शकों को ज्यादा रोमांच आएगा। वैसे तो इस मूवी की रिलीज डेट में कई बार बदलाव हो चुका है, पर अब लगता है कि 19 अगस्त को आखिरकार रिलीज हो ही जाएगी। इस मूवी में अक्षय कुमार और लारा दत्ता के अलावा हुमा कुरैशी, वाणी कपूर और जैकी भगनानी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।