New Year 2021: अनुष्का शर्मा ने पति विराट कोहली के साथ मनाया न्यू ईयर का जश्न, पार्टी में हार्दिक पांड्या भी दिखे

नई दिल्ली: नए साल 2021 का आगमन हो चुका है। इस खास मौके पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने फैंस को शुभकामनाएं दीं। साथ ही परिवार और दोस्तों के साथ न्यू ईयर का जश्न मनाया। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने भी नए साल के मौके पर एक पार्टी का आयोजन किया। उनकी इस पार्टी में विराट के करीबी दोस्त व क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा स्टानकोविच भी शामिल हुई थीं।

तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुईं वायरल

इस पार्टी की तस्वीरें विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। पहली फोटो में विराट-अनुष्का के साथ हार्दिक पंड्या और उनकी पत्नी समेत दो और कपल नजर आ रहे हैं। सभी डिनर टेबल पर बैठे हुए कैमरे की तरफ पोज़ दे रहे हैं। वहीं, दूसरी फोटो में विराट और अनुष्का रोमांटिक अंदाज में पोज़ देते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना हुआ है। सोशल मीडिया पर दोनों की ये तस्वीरें अब जमकर वायरल हो रही हैं।

Friends who test negative together spend positive time together! ☺️ Nothing like a get together at home with friends in a safe environment. May this year bring a lot of hope, joy, happiness and good health. Stay safe! #HappyNewYear2021 pic.twitter.com/EyFcUBLqMi