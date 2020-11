Priyanka Chopra के पति और उनके भाईयों पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली: देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर रही हैं। प्रियंका ने हॉलीवुड सिंगर निक जोनस से शादी की है। शादी के बाद से ही दोनों आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन अब निक जोनस और उनके भाइयों पर एक महिला ने आरोप लगाया है।

दरअसल, एक अश्वेत महिला ने तीनों जोनस भाइयों पर आरोप लगाया है कि थैंक्सगिविंग की परेड के मौके पर इन तीनों भाइयों ने उस महिला का मजाक बनाया था। जिस महिला ने जोनस भाइयों पर आरोप लगाया है उसका नाम है टेलर गैरॉन। टेलर पेशे से एक लेखक व स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। वह न्यूयॉर्क के ब्रुकलाइन शहर में रहती हैं। उन्होंने ट्वीट कर जोनस ब्रदर्स के खिलाफ अपनी शिकायत लिखी है। टेलर ने लिखा, 'थैंक्सगिविंग की सबको शुभकामनाएं, एक बार मैं जोनस भाइयों के साथ थैंक्सगिविंग परेड में थी और उन तीनों ने वहां मेरा बहुत मजाक उड़ाया।'

इसके बाद टेलर ने एक और ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर काफी ब्लर है। टेलर ने लिखा, 'यह फोटो साफ नहीं है क्योंकि उस समय वहां बारिश हो रही थी। यही वह जगह है जहां पर जोनस भाइयों ने मुझे बहुत परेशान किया। बाकी सब कुछ ठीक था, सिवाय इन तीन भाइयों के।' टेलर के ये ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। साथ ही लोग इनपर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।

i am this blur it was raining and i was being bullied by a band of lip syncing siblings, all in all a great experience pic.twitter.com/g0sPvTPSxY