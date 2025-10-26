Patrika LogoSwitch to English

पंकज धीर के निधन से टूटे निकितिन धीर, इमोशनल नोट आया सामने

Nikitin Dheer Emotional Note: पिता पंकज धीर के निधन के बाद निकितिन धीर शोक में डूबे हुए हैं। उनका सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट भी सामने आया है। जिसमें उन्होंने लिखा…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 26, 2025

Nikitin Dheer latest post

दर्द में हैं पंकज धीर के बेटे निकितिन धीर

Nikitin Dheer Latest Post: टीवी के मशहूर अभिनेता पंकज धीर, जिन्होंने ‘महाभारत’ में कर्ण के आइकॉनिक किरदार से घर-घर में पहचान बनाई। 15 अक्टूबर को 68 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। वह काफी समय से कैंसर से जूझ रहे थे। पिता के जाने के बाद बेटा निकितिन धीर पूरी तरह टूट गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पिता की युवा दिनों से लेकर हाल के समय तक की तस्वीरों का कोलाज शेयर किया है।

पिता के जाने के बाद…

निकितिन धीर ने कैप्शन में लिखा, "मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। कहते हैं, जन्म के साथ केवल मृत्यु ही निश्चित है, लेकिन जब से कड़वा सच सामने आता है, तो हम इस पर सवाल उठाते हैं। 15 अक्टूबर 2025 को मैंने अपने पिता, अपने गुरु, अपने सबसे अच्छे दोस्त पंकज धीर को खो दिया।"

अभिनेता निकितिन धीर ने अपने पिता को याद करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने पिता से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने पंकज धीर से धैर्य रखना, सपनों का पीछा करना और कैसे अच्छा इंसान बनना है, ये सारे गुण सीखे हैं।

निकितिन अपने पिता पर पहले से ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं। पंकज धीर के निधन के बाद जो प्यार, सम्मान और आशीर्वाद लोगों ने उन्हें दिया, उससे बड़ी कमाई कुछ और नहीं हो सकती। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "पिता के जाने के बाद इतना प्यार और सम्मान मिला कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, आज मुझे पहले से ज्यादा गर्व उनपर हो रहा है।"

निकितिन धीर ने खुद से ये वादा भी किया है कि वे एक्टर और अच्छे इंसान के रूप में ऐसा काम करेंगे कि उनके पिता को गर्व होगा और वे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। बता दें कि हाल ही में निकितिन को हरिद्वार में पिता की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करते हुए देखा गया था।

पंकज धीर भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन उनका अभिनय, उनका सादगी भरा व्यक्तित्व और कर्ण के रूप में छोड़ी गई विरासत हमेशा दर्शकों के दिलों में अमर रहेगी।

Published on:

26 Oct 2025 02:16 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पंकज धीर के निधन से टूटे निकितिन धीर, इमोशनल नोट आया सामने

