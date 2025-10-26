पंकज धीर के निधन से टूटे निकितिन धीर, इमोशनल नोट आया सामने

Nikitin Dheer Latest Post: टीवी के मशहूर अभिनेता पंकज धीर, जिन्होंने ‘महाभारत’ में कर्ण के आइकॉनिक किरदार से घर-घर में पहचान बनाई। 15 अक्टूबर को 68 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। वह काफी समय से कैंसर से जूझ रहे थे। पिता के जाने के बाद बेटा निकितिन धीर पूरी तरह टूट गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पिता की युवा दिनों से लेकर हाल के समय तक की तस्वीरों का कोलाज शेयर किया है।