लखनऊ की सुपरमॉडल की बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री, इमरान हाशमी संग इस फिल्म में बिखेरेंगी जलवा

Vartika Singh: लखनऊ की रहने वाली वर्तिका सिंह बहुत जल्द इमरान हाशमी संग बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। उनकी ये पहली बॉलीवुड फिल्म होगी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 25, 2025

Supermodel Vartika Singh's Bollywood Debut

सुपरमॉडल वर्तिका सिंह और इमरान हाशमी (फोटो सोर्स: एक्टर्स इंस्टाग्राम)

Vartika Singh Bollywood Debut: 'नवाबों की नगरी' लखनऊ की रहने वाली सुपरमॉडल वर्तिका सिंह (Vartika Singh) बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री करने जा रही हैं। ग्लैमर और ग्रेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मानी जाने वाली इस मॉडल को अब बड़ा मौका मिला है। वह बहुत जल्द इमरान हाशमी के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर करने वाली हैं। चलिए आपको बताते हैं- फिल्म का नाम क्या है?

अपकमिंग फिल्म 'हक' में नजर आएंगी वर्तिका

वर्तिका सिंह (Vartika Singh) अपनी काबिलियत के दम पर पहचान बनाई है। बॉलीवुड में एंट्री से पहले उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता है। मॉडलिंग की दुनिया में उनका (Vartika Singh) बड़ा नाम है। हमेशा कुछ अलग करने वाली सुपरमॉडल वर्तिका सिंह अब इमरान हाशमी और यामी गौतम के साथ अपनी पहली फिल्म ‘हक’ से सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू करने जा रही हैं।

बता दें इस फिल्म को सुपर्ण वर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं, जो पहले ‘द फैमिली मैन’ और ‘राणा नायडू’ जैसी हिट सीरीज के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में वर्तिका एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही हैं जो भावनात्मक रूप से बेहद मजबूत (इमोशनली स्ट्रांग) और गहराई से जुड़ी हुई है। अपने किरदार को असली और दमदार बनाने के लिए उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग ली। कई वर्कशॉप्स में हिस्सा लिया और भाषा विशेषज्ञों से डायलॉग डिलीवरी और लहजे पर भी खास काम किया।

लखनऊ की रहने वाली वर्तिका के लिए ये फिल्म और भी खास है, क्योंकि इसकी शूटिंग का कुछ हिस्सा लखनऊ में ही हुआ है। मेकर्स के मुताबिक, “वर्तिका इस रोल के लिए परफेक्ट थीं, उनके आत्मविश्वास और सहजता ने किरदार को जीवंत बना दिया।”

जानिए फिल्म की कहानी और रिलीज डेट

यह फिल्म साल 1985 के ऐतिहासिक ‘शाह बानो बनाम अहमद खान केस’ से प्रेरित है। ये वही केस है, जिसने महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय की दिशा में नया अध्याय लिखा था।

फिल्म में यामी गौतम ने शाह बानो का किरदार निभाया है, जो अपनी इज्जत और इंसाफ के लिए पूरे समाज से लड़ती है, वहीं इमरान हाशमी उनके पति मोहम्मद अहमद खान की भूमिका में नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में शीबा चड्ढा, दानिश हुसैन और असीम हट्टंगडी जैसे बेहतरीन कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। यह फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि ‘हक’ की कहानी मशहूर पत्रकार जिग्ना वोरा की किताब ‘बानो: भारत की बेटी’ से प्रेरित है।

संबंधित विषय:

Bollywood News

Upcoming Bollywood Movies

Published on:

25 Oct 2025 03:50 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / लखनऊ की सुपरमॉडल की बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री, इमरान हाशमी संग इस फिल्म में बिखेरेंगी जलवा

