लखनऊ की सुपरमॉडल की बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री, इमरान हाशमी संग इस फिल्म में बिखेरेंगी जलवा

बता दें इस फिल्म को सुपर्ण वर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं, जो पहले ‘द फैमिली मैन’ और ‘राणा नायडू’ जैसी हिट सीरीज के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में वर्तिका एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही हैं जो भावनात्मक रूप से बेहद मजबूत (इमोशनली स्ट्रांग) और गहराई से जुड़ी हुई है। अपने किरदार को असली और दमदार बनाने के लिए उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग ली। कई वर्कशॉप्स में हिस्सा लिया और भाषा विशेषज्ञों से डायलॉग डिलीवरी और लहजे पर भी खास काम किया।