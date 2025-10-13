99% लोग नहीं जानते होंगे संजय दत्त की ये बात, एक्ट्रेस के छुने और थप्पड़ से जुड़ा है मामला

Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

99% लोग नहीं जानते होंगे संजय दत्त की ये बात, एक्ट्रेस के छुने और थप्पड़ से जुड़ा है मामला

Sanjay Dutt: संजय दत्त से जुड़ा एक किस्सा सामने आया है, जिसे 99% लोग नहीं जानते हैं। यह किस्सा मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुजा से जुड़ा हुआ है। अब चलिए आपको पूरी बात बताते हैं।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 13, 2025

Sanjay Dutt-Tanuja

संजय दत्त-तनुजा की पुरानी फोटो (सोर्स: एक्स)

Sanjay Dutt News: संजय दत्त एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म रिलीज नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा है। लगभग सभी जानते हैं, जब संजय दत्त ड्रग्स की नशे में चूर रहते थे। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें दिन और रात तक के होश नहीं होते थे। इस बात का खुलासा उन्होंने कई इंटरव्यू में किया है। उनकी बायोपिक ‘संजू’ में भी ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब फिल्म ‘आतिश’ की शूटिंग चल रही थी तब एक्ट्रेस तनुजा को, उन्हें चुने से मना कर दिया गया था।

फिल्म ‘आतिश’ के सेट से जुड़ा है किस्सा

सोशल मीडिया पर 1994 की फिल्म ‘आतिश’ के सेट से एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें संजय बेहद ईमानदारी से अपने नशे के दौर और परिवार से मिले समर्थन के बारे में बात करते नजर आते हैं। उस वीडियो में संजय की आंखों में दर्द नजर आ रहा है।

यूट्यूब (YouTube) चैनल WildFilmsIndia द्वारा साझा किए गए वीडियो में, संजय को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "मुझे लगता है कि मैंने खुद को मरते हुए देखा। मैं छिपने, भागने और लोगों द्वारा मुझे घूरने और बाथरूम में भागने वगैरह के विचार से तंग आ गया था। मैं बीमार पड़ रहा था, इसलिए मैंने फैसला किया और कहा कि मुझे अपने परिवार से मदद चाहिए। कसरत करनी चाहिए। कसरत करने जैसा कुछ नहीं है। शारीरिक गतिविधि ने लोगों की मदद की है। यह किसी भी चीज से बेहतर एक खूबसूरत उत्साह देती है। लाइफ से बढ़कर कोई उत्साह नहीं है।"

एक्ट्रेस को मारना था थप्पड़ लेकिन…

फिल्म ‘आतिश’ में अहम भूमिका निभाने वाली अनुभवी अदाकारा तनुजा ने याद किया कि शूटिंग के दौरान निर्देशक ने उन्हें संजय की नाजुक हालत के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने बताया, "मेरे डायरेक्टर कहते थे कि उन्हें (संजय दत्त) छूना मत। मुझे एक सीन में उन्हें थप्पड़ मारना था, लेकिन उन्हें छूना नहीं था, बस उनके सामने हाथ हिलाना था। अगर आप उन्हें छूते हैं, तो वे गिर जाएँगे।"

दरअसल, बात ये थी कि वह नशे में इतने डूबे हुए रहते थे कि अगर कोई उन्हें हल्का-सा टच भी कर देता था तो वह गिर जाते थे। वह अपना शरीर भी नहीं संभाल पाते थे।

पूजा भट्ट ने 27 साल बाद किया खुलासा, बोलीं- संजय दत्त उस रात चाह रहे थे कि…
बॉलीवुड
Sanjay Dutt and Pooja Bhatt during the 90s

संजय दत्त

