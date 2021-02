बदले की आग में झुलस रही हैं नोरा फतेही, बोलीं- मैं हमला करने के लिए सही समय का इंतजार करती हूं

नई दिल्ली: कनाडा से भारत अपना करियर बनाने आईं नोरा फतेही (Nora Fatehi) ने अपने दम पर आज बड़ा मुकाम हासिल किया है। शुरुआत में कड़ी मेहनत करने के बाद आज नोरा फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेज़ में शुमार हो गई हैं। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में कई सुपरहिट गाने दिए हैं। जिस गाने में नोरा डांस करती हैं, उसके हिट होने की गारंटी रहती है। ऐसे में अब नोरा फतेही एक और गाने से धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बार वह बदले ही आग में जल रही हैं।

nora fatehi ??s new song ‘Chhor Denge’ teaser out Tomorrow 2nd February at 4PM 😍😍🔥🔥 Don’t miss it guys!! #NoraFatehi #ChhorDenge #WeLoveNoraFatehi pic.twitter.com/WWwvF98AKD

मंगलवार को रिलीज होगा टीजर

नोरा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने नए गाने 'छोड़ देंगे' (Chhor Denge) का एक छोटा वीडियो क्लिप शेयर किया है। वीडियो में वह रेड कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं। इसके साथ उन्होंने हेवी जूलरी पहनी हुई है, जिसमें नोरा हमेशा की तरह काफी खूबसूरत लग रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए नोरा ने बताया कि उनके गाने 'छोड़ देंगे' (Chhor Denge) का टीजर 2 फरवरी शाम 4 बजे रिलीज किया जाएगा। उनके इस पोस्ट पर फैंस कमेंट कर कह रहे हैं कि वह इस गाने के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

चुप्पी का गलत मतलब मत निकालना

वहीं, इससे पहले नोरा ने रेड ड्रेस में अपनी बेहद ही खूबसूरत तस्वीर शेयर की। ये वही ड्रेस है, जो नोरा ने अपने अपकमिंग गाने 'छोड़ देंगे' में पहन रखी है। उन्होंने बंजारन वाला लुक लिया हुआ है। इस तस्वीर के साथ नोरा ने ऐसा कैप्शन लिखा है जैसे कि वह किसी से बदला लेने जा रही हैं। नोरा ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'मेरी चुप्पी का तुम गलत मतलब मत निकाल लेना क्योंकि मैं हमला करने के लिए सही समय का इंतजार करती हूं।' उनकी यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। फैंस उनकी पोस्ट पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं।

The enchantress is back to enchant you all with her enigmatic performance. #ChhorDenge teaser out on 2nd February, 4PM. Stay tuned!#tseries @TSeries #BhushanKumar #NoraFatehi pic.twitter.com/ypM7mlqPmX