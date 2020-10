गुरु रंधावा का गाना Naach Meri Rani हुआ रिलीज, नोरा फतेही ने ठुमको से फिर जीता फैंस का दिल

नई दिल्ली | बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन और एक्ट्रेस नोरा फतेही (Nora Fatehi) एक बार फिर नए गाने से धमाल मचाने आ गई हैं। पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा (Guru Randhawa) का गाना नाच मेरी रानी (Nach Meri Rani Song Release) रिलीज हो चुका है। इस गाने में पहली बार नोरा फतेही और गुरु रंधावा की जोड़ी नजर आ रही है। गाने में नोरा एक रोबोट के अवतार में नजर आ रही हैं। कमाल के डांस मूव्स और गुरु रंधावा की सिंगिंग का कॉम्बिनेशन गाने को लाजवाब बना रहा है। सोशल मीडिया पर इस गाने ने रिलीज होते ही ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह बना ली है।

जिस फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने कोरोना वायरस को बताया था फर्जी बीमारी उसी महामारी ने ले ली स्टार की जान

गाने को कुछ घंटो में मिले लाखों के व्यूज

गुरु रंधावा इन दिनों फैंस के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही उनका गाना बेबी गर्ल रिलीज हुआ था जिसे फैंस ने खूब पसंद किया था। अब उनका दूसरा गाना नाच मेरी रानी (Nach Meri Rani) लोगों का दिल जीत रहा है। गाने में ब्लैक ड्रेस में नोरा बहुत ही हॉट नजर आ रही हैं। गाने के लिरिक्स तनिष्क बाग्ची ने लिखे हैं। टी-सीरीज के यू ट्यूब चैनल पर गाने को रिलीज किया गया है। गाने को रिलीज हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और इसे लाखों के व्यूज मिल चुके हैं। नाच मेरी रानी का फैंस कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। वैसे भी नोरा और रंधावा की फैन फॉलोइंग बहुत बढ़िया है, ऐसे में गाने को ढेरों लाइक्स मिलना तो लाजमी है।

गाने का म्यूजिक है शानदार

गाने के म्यूजिक को भी तनिष्क बागची ने बनाया है। इसे ऐसे गढ़ा गया है कि एक तरीके से पार्टी नंबर बनने में कामयाब हो सकता है। गुरु रंधावा ने अपने ट्विटर पर इस गाने के रिलीज होते ही इसे शेयर किया है। उन्होंने फैंस से ढेर सारा प्यार देने को कहा है जो वो बखूबी दे रहे हैं।

#NaachMeriRani is finally out now on YouTube! Congratulations to everyone involved in the making. And fans, keep the love coming and tune in now!@TSeries #BhushanKumar #NoraFatehi @tanishkbagchi @NikhitaGandhi @RETROPHILES1 @BoscoMartis #TSeries https://t.co/wrZAnnk56s