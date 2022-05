कभी दिशा पटानी को डांस सिखाया करती थीं नोरा फतेही, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तस्वीर

दिशा पटानी की गिनती हॉट एक्ट्रेसेस में की जाती है तो वहीं नोरा फतेही को बॉलीवुड की बेहतरीन डांसर माना जाता है। इनके डांस का हर कोई दीवाना है। डांसर नोरा फतेही ने तमाम म्यूजिक वीडियो किए हैं। नोरा फतेही को डांस के मामले में टक्कर दे पाना बहुत मुश्किल है।

Updated: May 28, 2022 10:35:09 am

नोरा ने बॉलीवुड में जगह बनाने क लिए लंबा संघर्ष किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी वह दिशा पटानी की डांस टीचर भी रह चुकी हैं। स्ट्रगलिंग के दौर से ये दोनों अच्छी दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे को काफी वक्त से जानते हैं। नोरा फतेही इंडस्ट्री में आने से पहले दिशा पाटनी को डांस सिखाया करती थीं ऐसा हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर कह रही है। ये फोटो किसी और ने नहीं बल्कि नोरा फतेही ने खुद शेयर की थी। इस फोटो में उनके साथ दिशा भी नजर आ रही है।

nora fatehi used to be disha patani dance teacher