बॉलीवुड

7 नहीं, सिर्फ 3 फेरे! Esha Deol की दोबारा शादी का जानें अनसुना सच

Esha Deol And Bharat Takhtani: ईशा देओल और भरत तख्तानी की दोबारा शादी को लेकर एक अनसुना सच सामने आया है। आमतौर पर शादियों में सात फेरे लिए जाते हैं, लेकिन ईशा और भरत ने अपनी दूसरी शादी में सिर्फ तीन फेरे ही लिए थे…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 02, 2025

7 नहीं, सिर्फ 3 फेरे! ईशा देओल की दोबारा शादी का देखें अनसुना सच
ईशा देओल और भरत तख्तानी (फोटो सोर्स: X)

Esha Deol: ईशा देओल और भरत तख्तानी का तलाक पिछले साल सुर्खियों में रहा था, लेकिन अब भरत की एक रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ फोटो वायरल होने के बाद एक बार फिर ये मामला चर्चा में आ गया है। भरत तख्तानी ने हाल ही में मेघना लखानी के साथ एक रोमांटिक फोटो शेयर की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके अफेयर की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

Esha Deol की दोबारा शादी का अनसुना सच

बता दें कि ईशा और भरत ने 2012 में शादी की थी, लेकिन 11 साल बाद दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। हालांकि, उनके तलाक को लेकर हमेशा चर्चाएं होती रही हैं। खासकर तब, जब ये बात सामने आई कि बेटी राध्या के जन्म से पहले ईशा ने भरत के साथ दोबारा शादी की थी।

2017 में राध्या के जन्म से पहले, ईशा और भरत ने जुहू के इस्कॉन मंदिर में सिंधी रीति-रिवाजों से गोद भराई की रस्म निभाई थी। इस मौके पर उन्होंने पवित्र अग्नि के चारों ओर तीन फेरे लिए और शादी के वचनों को दोहराया था। इस खुशी के मौके पर परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे, जिनमें जया बच्चन, रश्मि ठाकरे और डिंपल कपाड़िया जैसी हस्तियां भी मौजूद थीं। हेमा मालिनी और जया बच्चन ने तेल-कुंकुम रस्म में भी भाग लिया था।

इससे पहले ईशा देओल ने इंटरव्यू में कहा

बता दें कि इससे पहले ईशा देओल ने 'द क्विंट' को दिए इंटरव्यू में खुलकर बात की और कहा कि 'मुझे लगता है कि हर मां अपनी बेटी को ये आवश्य सिखाती है कि अपनी अलग पहचान बनाओ। मेरी मम्मा ने भी हमें यही सिखाया है। उनका हमेशा यही कहना है कि तुमने कड़ी मेहनत की है। नाम कमाया है तुम्हारा भी एक प्रोफेशन है। भले ही नाम न कमाया हो, लेकिन तुम्हारा काम तुम्हारे लिए जरूरी होना चाहिए। उसे कभी मत छोड़ना। कोशिश करते रहो और काम करते रहो।' ईशा देओल ने आगे कहा, "मम्मा हमेशा कहती है कि तुम भले ही करोड़पति से शादी क्यों न कर लो, लेकिन आर्थिक रूप से हमेशा स्वतंत्र रहो। जब कोई भी औरत फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है तो वही बहादुर होती है। साथ ही मम्मा ने मुझे एक और प्यारी बात बताई है कि हम हमारी जिंदगी में बहुत काम करते है, खुद की देखभाल भी करते हैं, लेकिन रोमांस को पीछे छोड़ देते हैं।

ईशा और भरत के तलाक

ईशा और भरत के तलाक के बाद, ऐसी खबरें आई थीं कि ईशा के पिता धर्मेंद्र चाहते थे कि दोनों अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। रिपोर्ट के मुताबिक, धर्मेंद्र अपनी बेटी के अलग होने के फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना है कि अलगाव बच्चों पर बुरा प्रभाव डालता है। हालांकि, ईशा अपने फैसले पर कायम रहीं। अब भरत तख्तानी की नई फोटो सामने आने के बाद, एक बार फिर ये मामला तूल पकड़ रहा है।

Entertainment

Updated on:

02 Sept 2025 02:35 pm

Published on:

02 Sept 2025 02:33 pm

