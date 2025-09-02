7 नहीं, सिर्फ 3 फेरे! Esha Deol की दोबारा शादी का जानें अनसुना सच

बता दें कि इससे पहले ईशा देओल ने 'द क्विंट' को दिए इंटरव्यू में खुलकर बात की और कहा कि 'मुझे लगता है कि हर मां अपनी बेटी को ये आवश्य सिखाती है कि अपनी अलग पहचान बनाओ। मेरी मम्मा ने भी हमें यही सिखाया है। उनका हमेशा यही कहना है कि तुमने कड़ी मेहनत की है। नाम कमाया है तुम्हारा भी एक प्रोफेशन है। भले ही नाम न कमाया हो, लेकिन तुम्हारा काम तुम्हारे लिए जरूरी होना चाहिए। उसे कभी मत छोड़ना। कोशिश करते रहो और काम करते रहो।' ईशा देओल ने आगे कहा, "मम्मा हमेशा कहती है कि तुम भले ही करोड़पति से शादी क्यों न कर लो, लेकिन आर्थिक रूप से हमेशा स्वतंत्र रहो। जब कोई भी औरत फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है तो वही बहादुर होती है। साथ ही मम्मा ने मुझे एक और प्यारी बात बताई है कि हम हमारी जिंदगी में बहुत काम करते है, खुद की देखभाल भी करते हैं, लेकिन रोमांस को पीछे छोड़ देते हैं।