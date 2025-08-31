ये फिल्म नहीं, एक इमोशन है! जिसने बॉक्स ऑफिस पर उड़ा दी सबकी नींद, हर तरफ छा गया था इसका जादू

फिल्म का म्यूजिक आरडी बर्मन ने दिया था और गाने आनंद बख्शी ने लिखे थे। फिल्म का एक गाना 'डोली में बैठाइके कहार…' को आवाज मशहूर संगीतकार एसडी बर्मन ने दी थी। फिल्म के गानों में राजेश खन्ना ने अपनी आवाज का जादू एक अलग ही अंदाज में बिखेरा था। 1971 में फिल्म की रिलीज से पहले एक स्पेशल शो दिल्ली में रखा गया था, लेकिन उसी दौरान भारत-पाक युद्ध शुरू हो गया। बाद में यह फिल्म जनवरी 1972 में रिलीज की गई और बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। फिल्म के गाने, म्यूजिक और डायलॉग हमेशा के लिए अमर हो गए और आज भी लोगो के दिलों में जिंदा है।