यौन उत्पीड़न मामले में महेश भट्ट, उर्वशी रौतेला सहित इन सितारों को एनसीडब्ल्यू ने जारी किया नोटिस

बॉलीवुड फिल्मकार महेश भट्ट की लगातार मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) पर एक के बाद एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में उनका बयान दर्ज कराने के लिए मुंबई पुलिस ने उन्हें तलब किया था। अब एक और मामले में बयान दर्ज किए जाने के लिए उन्हें महिला आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने फिल्म निर्माता महेश भट्ट (Mahesh Bhatt), मौनी रॉय (Mouni Roy), उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela), ईशा गुप्ता (Isha Gupta), रणविजय सिंह (Rannvijay Singh) और प्रिंस नरूला (Prince Narula) को कथित तौर पर लड़कियों का शोषण करने वाली मॉडलिंग फर्म को बढ़ावा देने के लिए नोटिस जारी किया हैं।

आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, 'निर्देश जारी करने के बावजूद आईएमजी वेंचर्स के प्रमोटर सनी वर्मा और उनके साथी ने आयोग के सामने अपनी उपस्थित दर्ज नहीं कराई। इन लोगों ने न तो जवाब देने की जहमत उठाई और न ही निर्धारित बैठक में भाग लिया है।' रेखा शर्मा ने एक के बाद एक इस मामले में कई ट्वीट किए हैं। इस ट्वीट में उन्होंने कहा, 'राष्ट्रीय महिला आयोग ने इनकी गैर-उपस्थिति को काफी गंभीरता से लिया है। अब ये बैठक 18 अगस्त को 11.30 बजे के लिए स्थगित कर दी गई है। इन लोगों को एक बार फिर से औपचारिक नोटिस भेजा जाएगा, अगली बार अगर ये अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं तो हमारी प्रक्रियाओं के अनुसार इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।'

@NCWIndia has issued a notice to @MaheshNBhatt @UrvashiRautela @eshagupta2811 @rannvijaysingha @Roymouni @princenarula88 for recording of witness statements on a complaint received from Ms @yogitabhayana, Founder @pariforindia, alleging sexual and mental assault on several