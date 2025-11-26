अर्जुन रामपाल के बर्थडे पर फॉर्नर गर्लफ्रेंड ने लिखा नोट, ‘अनसीन’ फोटो किया शेयर

सब कुछ ठीक चल रहा था। अर्जुन मॉडलिंग में हाथ आजमाने के बाद 2001 में 'प्यार इश्क और मोहब्बत' फिल्म के साथ बॉलीवुड में एंट्री कर चुके थे। यह फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई थी, जिसके लिए अभिनेता को डेब्यू अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया था। 2008 में आई 'रॉक ऑन' के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड से भी नवाजा गया। एक्टर ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दीं। अफेयर के चर्चे भी खूब रहे। पत्नी के साथ विवाद भी खूब सुर्खियों में बनी रही।