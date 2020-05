शादी की सालगिरह पर अनिल कपूर से हो गया ये अपराध, वीडियो शेयर कर कहा- ‘अब पछतावा नहीं है’

बॉलीवुड दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर उनकी पत्नी सुनीता कपूर ने 19 मई को को अपनी शादी शादी की 36वीं सालगिरह मनाई। इस खास मौके पर अनिल कपूर से एक अपराध हो गया। अभिनेता ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को यह जानकारी दी है। दरअसल वे सालगिरह का पूरा केक खा गए और ढेर सारा कैलरी एकत्र करने का अपराध कर लिया। वहीं अभिनेता वर्कआउट के माध्यम से कैलरी बर्न कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर साझा किए गए वीडियो में अनिल स्टेशनरी साइकिल पर पसीना बहाते नजर आए।

I enjoyed committing the crime - eating all the anniversary cakes ...

now I must do the time and burn off those calories! pic.twitter.com/5YsCP8bnnp